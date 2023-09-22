الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": بنى سويف عظمة التاريخ وسحر الحضارة (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان "بني سويف.. عظمة التاريخ وسحر الحضارة".

معلومات حول محافظة بنى سويف:

- تُعد محافظة بني سويف إحدى أقدم المدن المصرية المقدسة التي لعبت دورًا رائدًا في الحضارة المصرية القديمة.

- كانت مقرًا للملك نيسويت، وهو أحد ملوك مصر القديمة، وعاصمة للبلاد في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة.

- تبلغ مساحتها حوالي 10954 كيلومتر مربع، ما يعادل أقل من 1% من إجمالي مساحة مصر.

- تجمع بين الطابعين الزراعي والصحراوي، حيث تمثل الأرض الزراعية 12% من إجمالي مساحة المحافظة في حين تبلغ مساحة الأراضي الصحراوية حوالي 88%.

- تشكل المحافظة أهمية خاصة من حيث إنتاج الفاكهة والخضروات والنباتات العطرية، كما يبلغ إجمالي عدد السكان بمحافظة بني سويف حوالي 2.8 مليون نسمة.

- يقيم حوالي 76.5% من إجمالي السكان في المناطق الريفية أقل من ربع سكان المحافظة، حيث يقيمون في المراكز الحضرية.

- شهدت المحافظة في السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية جذبت الاستثمارات، إضافة إلى تطوير مختلف القطاعات.

بني سويف محافظة بني سويف عظمة التاريخ سحر الحضارة الحضارة اكسترا نيوز

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