رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسى غيّر واقع الحياة فى مصر للأفضل

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن دورنا ومطالبنا مرتبطة بالدولة المصرية ومرتبط بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير واقع الحياة في مصر للأفضل، معقبًا: "نحن شركاء في الدولة كمواطنين مصريين".

وأضاف "صقر"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة،" أن الشعب المصري تحمل الكثير في الفترة من 2011 حتى 2013، إلى أن جاء الرئيس السيسي بعد عام من حكم الإرهاب، وبدأت الدولة المصرية تقف على رجليها منذ تولي الرئيس السيسي".

الرئيس استطاع أن يواجه كل ما يهدد الدولة المصرية

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أن الرئيس السيسي منذ تولي الحكم استطاع أن يواجه كل ما يهدد الدولة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس تمكن من تجفيف منابع الإرهاب، ومن هنا تمكن من البناء، خاصة أن إحداث طفرة تنموية يحتاج إلى وقت وجهد.

الانطلاق بمشاريع عملاقة في الصناعة والزراعة

وأكد أن الدولة المصرية نجحت بعد أربع سنين عجاف من إعادة البناء، والانطلاق بمشاريع عملاقة في الصناعة والزراعة، لافتًا إلى الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بذلت جهدًا كبيرًا، مردفًا: "المصريين شركاء في تحمل هذا الجهد، إضافة إلى تحمل الأزمات الإقليمية والدولية التي ليس لنا يد فيها".