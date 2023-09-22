"القاهرة الإخبارية": متظاهرون فى يريفان يطالبون باستقالة رئيس وزراء أرمينيا

طالب متظاهرون في يريفان باستقالة رئيس وزراء أرمينيا ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

رئيس وزراء أرمينيا: أوقفنا النار في كاراباخ

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد قال أمس الخميس، إن وقف إطلاق النار في كاراباخ صامد إلى حد كبير، معلنًا استعداده لاستقبال 40 ألف عائلة من ناجورنو كارباخ.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد أن وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ الأذربيجاني الذي تسكنه العرقية الأرمينية، حيث هزمت القوات الأذربيجانية هذا الأسبوع قوات الدفاع المحلية، تم الالتزام به إلى حد كبير.

وأضاف: وحدات جيش الدفاع عن ناجورنو كاراباخ باقية في الأماكن التي كانت فيها وقت توقيع الهدنة.

ونُقل عن "باشينيان" قوله في رسالة بالفيديو: "وحدات جيش الدفاع عن ناجورنو كاراباخ باقية في الأماكن التي كانت فيها وقت توقيع الهدنة، الأمر نفسه ينطبق على القوات المسلحة الأذربيجانية".

وقال باشينيان: "للأسف، وقع اليوم حادث في محيط ستيباناكيرت، لكن بشكل عام الهدنة قائمة، رغم وجود انتهاكات في بعض الأحيان"، ونقلت وكالة تاس للأنباء عن باشينيان قوله إن أرمينيا مستعدة لاستقبال اللاجئين من ناجورنو كاراباخ.