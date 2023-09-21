الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"هذا نبينا" فى أمسية دينية لأوقاف الشروق بمسجد جنة الفردوس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الشيخ أسامة محمود جبريل، مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر والعاصمة الإدارية، إنه على البشرية أن تسعد بميلاد سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي بعثه الله فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأعز به بعد الذلة، هذا الرسول العظيم جعله الله سبحانه وتعالى "قدوة لنا".

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أضاف جبريل، خلال ندوة "هذا نبينا" بمسجد جنة الفردوس بأحد تجمعات الشروق أن النبى (صلى الله عليه وسلم) هو القدوة الحسنة فلن تجد أفضل منه، فلقد كان يتحلى بالرقي والإنسانية مع الأحياء والأموات.

وقال الشيخ محمود سعد، إمام مسجد خاتم المرسلين محمد بمدينة الشروق، لقد شملت رحمة النبى الناس جميعا القوى والضعيف والعدو والصاحب والقريب والبعيد ، فامتدت رحمته لتشمل حتي الطير والحيوان، فكان الرسول أرحم الناس بالناس.

وقال الشيخ أحمد عدلى، ما رأينا ذلا وإهانة الا لما تركنا سنة رسول الله لذا دعا الله لاتباع سنة خير المرسلين فينبغي ان يكون لنا قدوة وليس هناك أفضل من رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

يأتى ذلك ضمن ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحبًا في سيدنا رسول الله (صلى االله عليه وسلم)، حيث أقيمت امس الأربعاء الموافق 20/ 9 / 2023م، (787) ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله تحت عنوان " رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالأطفال " وذلك بعد صلاة العشاء.

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