مفاجأة كبيرة.. عبدالمنعم لـ"كابيتانو مصر": كنت مهاجمًا في فترة الناشئين

حل محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضيفاً على حلقة اليوم من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر".

وقال:"كابيتانو مصر مشروع كويس جدًا ويلم المواهب من الجمهورية كلها، كل اللاعيبة بتشتغل وكل الإمكانيات متاحة ليهم لتقديم حاجة كويسة".

وأضاف: "مبسوط إني موجود هنا والفكرة جميلة وتطور كبير جدًا"، كنت عندي 10 سنين وبنلاعب فريق من برة، والمهاجم بتاعهم كان قوي جدًا، والكابتن خلاني ألعب عليه مان تو مان وعملت ماتش حلو أوي، ومن وقتها بقيت مدافع وقعدت اعيط علشان عاوز أكمل مهاجم لكن بقيت مدافع".

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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