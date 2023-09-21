تامر أمين: بيراميدز يفتقد ثقافة الفرق الكبيرة

قال الإعلامي تامر أمين، إن نادي بيراميدز يفتقد ثقافة الفرق الكبيرة بصورة ملحوظة، معبراً: "الفكري الذي يدير النادي يجب تغييره سريعاً حتى يكون هذا النادي في مقدمة الأندية الكبيرة.

الزمالك وبيراميدز

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الإعلان عن مكافأة في حال الفوز على الزمالك اليوم، حيث هذا يعني غرس ثقافة الخوف في قلوب اللاعبين وذلك لأن هذا يعني ان بيراميدز ليس بمستوى للزمالك.

وأضاف في حديثه، أن النادي الأهلي سيحصل على الدوري وبيراميدز سوف يكون منافس قوي هذا العام في حال لم يسترد الزمالك عافيته سريعاً.

وتابع: "كرة القدم سهلة جداً بس محتاجة كل واحد يتحط في مكانه المميز فيه، بلاش نغامر بأماكن لاعبين من أجل إرضاء جانب الخطط الذاتية".