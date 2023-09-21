الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أمين: بيراميدز يفتقد ثقافة الفرق الكبيرة

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي  تامر أمين، إن نادي بيراميدز يفتقد ثقافة الفرق الكبيرة بصورة ملحوظة، معبراً: "الفكري الذي يدير النادي يجب تغييره سريعاً حتى يكون هذا النادي في مقدمة الأندية الكبيرة.

الزمالك وبيراميدز

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الإعلان عن مكافأة في حال الفوز على الزمالك اليوم، حيث هذا يعني غرس ثقافة الخوف في قلوب اللاعبين وذلك لأن هذا يعني ان بيراميدز ليس بمستوى للزمالك.

وأضاف في حديثه، أن النادي الأهلي سيحصل على الدوري وبيراميدز سوف يكون منافس قوي هذا العام في حال لم يسترد الزمالك عافيته سريعاً.

وتابع: "كرة القدم سهلة جداً بس محتاجة كل واحد يتحط في مكانه المميز فيه، بلاش نغامر بأماكن لاعبين من أجل إرضاء جانب الخطط الذاتية".

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

صلاح يسجل وليفربول يصعق لاسك لينز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"عركة الخواجة".. تفاصيل مشاجرة أوسوريو مع الجهاز الفنى لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)