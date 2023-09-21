الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| فوائد شهادات الاستثمار فى البنك حرام أم حلال؟ (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

كشف أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء النقاب عن فوائد شهادات الاستثمار في البنك، وهل هي حرام أم حلال، وفق الشريعة الإسلامية؟

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أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة اليوم من برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن الإيداع في البنوك، وشهادات الاستثمار وفوائدها تعد من باب عقود التمويل المستحدثة لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.

وأوضح أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأرباح ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: “يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك في نظام شهادات أو أي وعاء ادخار آخر ويأخذ العائد فهو أمر حلال ولا حرمة فيه إن شاء الله".

في سياق آخر، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المعاملات البنكية ليس لها علاقة بالربا، باعتبار أن هذا عقد حديث وجديد، ولم ينص الفقهاء وقالوا "بنك" ولم ينصوا على هذه المعاملة بصورتها، ولذلك فإننا نقول إن هذه المعاملة ننظر لها كفقهاء أنها معاملة جديدة ومستحدثة ومنطبق عليها تمامًا القواعد والمقاصد الشرعية وليس لها أي علاقة بالربا، موضحًا أن الربا حرام بإجماع المسلمين والخلاف في مثل هذه المعاملات إنما هو خلاف في تكييف هذه المعاملات وليس اختلافًا في هل الربا حلال أم حرام؟

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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