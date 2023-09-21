الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مشوار نجاح".. فعالية تعليمية لتأهيل طلاب السياحة والاثار لمجال العمل

هيئة تنشيط السياحة
هيئة تنشيط السياحة

نظمت الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية فعالية “مشوار نجاح” بالتعاون مع القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي والتي خصصت لمجموعة من طلاب وخريجي كليات الآثار والسياحة لتزويدهم بالخبرات في العمل بالمجال الأثري والسياحي.

وأوضحت الأخصائي السياحي الدكتورة داليا ساري، أن الفعالية التعليمية "مشوار نجاح" تضمنت التعريف بمقومات بناء الشخصية السياحية بين الدراسة والعمل فى قطاع السياحة وأهمية التدريب السياحي، وما يتطلبه سوق العمل السياحي من مهارات وخبرات تناسب مجال العمل بالرؤية الحديثة.

وأضافت “ساري” في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفعالية تتضمن أيضًا، التدريب الأخضر فى قطاع السياحة، وتأثير رؤى الاستدامة والإقتصاد الأخضر فى المناهج السياحية، مع تقديم أهم التوصيات للنجاح فى القطاع السياحي.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، إن دور الهيئة يتضمن إحتضان طلاب وخريجي كليات السياحة والآثار وتعريفهم بالمعايشة بطبيعة العمل السياحي بأساليبه الحديثة الغير تقليدية.

وأكدت “العرجاوي” أن المرشد السياحي والأثري هو واجهه مصرية للسياحة الداخلية والخارجية ولابد أن يكون على مستوى فائق من الوعي والثقافة والمظهر الحضاري.
وثمنت العرجاوي دور المتاحف التعليمي لدعم التواصل بالأجيال الجديدة وتم تحقيق هذا من خلال فعالية مشوار نجاح، ليسند للجيل الجديد من السياحيين، مهمة قومية لتحقيق مفهوم وأهداف السياحة المستدامة.

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هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية: "عروس المتوسط" ذات طابع تاريخي مميز ومقصد سياحي وأثري عظيم

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مشوار نجاح الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية بمتحف الإسكندرية القومي المرشد السياحي الإسكندرية

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