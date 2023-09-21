بعد تصاعد الخلافات مع ميجان.. هاري يفتقد حياته الملكية وينتظر مكالمة والده

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأمير هاري يفتقد حياته القديمة مع عائلته، وينتظر مكالمة من والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأكبر الأمير ويليام بفارغ الصبر، بالرغم من علمه أن مثل هذه المكالمة لن تأتي في المستقبل القريب، كما أنه يأمل في العودة إلى المملكة المتحدة مرة أخرى في ظل انتشار شائعات وتقارير تفيد بأنه انفصل فعليًا عن زوجته ميجان ماركل، وكل منهما يعيش في منزل مستقل بعد تصاعد الخلافات بينهما.

محاولات إيجاد حل وانفصال سري

وكشفت مصادر قريبة من دوق ودوقة ساسكس أنه على الرغم من أنه يعلم أنه اتخذ قرار لا رجعة فيه بالتنازل عن واجباته الملكية، فإنه يأمل في إيجاد "حل وسط فيما يتعلق بالعودة إلى المملكة المتحدة، خصوصًا بعد تفاقم الخلافات بينه وبين زوجته ميجان ماركل، فلم يظهرا التناغم والرومانسية خلال ظهورهما في دورة الألعاب Invictus Games كالمعتاد.

وأوضحت المصادر أن الأمير هاري نادم للغاية على كشف أسرار عائلته في مذكراته الأخيرة المثيرة للجدل "سبير"، وقبلها العمل الوثائقي "هاري وميجان" المكون من 6 حلقات أذاعته منصة نيتفليكس الأمريكية.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن هاري اعتمد في المذكرات والعمل الوثائقي على كشف أدق أسرار عائلته وتشويه صورتهم من أجل جني الملايين من الدولارات، وزعم هو وزوجته أنهما تلقيا معاملة سيئة للغاية من العائلة، وبالرغم من سعى الثنائي لإصلاح سمعتهما في هوليوود وتأمين صفقات مربحة، يبدو أن هاري قد بدأ يشعر أن لوس أنجلوس ليس وطنه.

وقال مصدر مقرب من دوق ساسكس: "ليس هناك أي حديث بين هاري وميجان على العودة إلى المملكة المتحدة، ولكن هاري يرغب في التوصل لحل وسط فيما يتعلق بالعودة، ولكنه في الوقت نفسه لا يرغب في ترك ميجان بشكل نهائي، ويرغب في مواصلة دعمها بالرغم من اشتياقه لمنزله والتحدث مع والده وشقيقه".

وفي السياق نفسه، أكدت شبكة "GEO" البريطانية، أن الخلافات بين هاري وميجان ظهرت بشكل واضح للعالم خلال ظهورهما الأخير.

وتابعت أن الثنائي يحاولان تجاوز خلافهم العائلي، ولكنه انعكس على تعاملاتهما مع بعضهما البعض أمام العالم، فلم يعد الأمر عفوي كما كان في السابق، حيث كافح هاري لرسم الابتسامة والانسجام مع ميجان أمام الكاميرات، ولكن نظراته وطريقته بعيدًا عن الكاميرات أثببت أن الأمور بين الزوجان الملكيان ليست على ما يرام.