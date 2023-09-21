الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان دورة القيادة التكتيكية "TLP" وتدريب "آمون -23"

القوات الجوية المصرية
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان دورة القيادة التكتيكي

شاركت القوات الجوية الفرنسية لأول مرة في فعاليات دورة القيادة التكتيكية "TLP"، والتي تم عقدها بين الجانبين المصري والفرنسي على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية، واشتملت الدورة على عقد محاضرات للتخطيط والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة؛ بهدف توحيد أسلوب التخطيط وتطوير التكتيكات الجوية وفق أحدث التطورات فى علوم الطيران؛ لتأهيل قائد مهمة قادر على قيادة تحالف لعدة جنسيات وطرازات طائرات مختلفة، من خلال اتباع الأسس العلمية القتالية المتطورة لإنجاز المهام المكلف بها بكفاءة واقتدار، فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة. 

 تنفيذ التدريب الجوي المشترك (آمون -23)

وعلى هامش فعاليات دورة القيادة التكتيكية "TLP"، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب الجوى المشترك "آمون -23"، الذى اشتمل على عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة؛ لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها، وعكس التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية بما يبرز مدى ما تمتلكه القوات الجوية المصرية والفرنسية من إمكانات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.

يأتى ذلك في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال إفريقيا

"سيدة الشرقية" للمحكمة: عندى ضيق تنفس.. روحونى ومش هعمل كده تانى

استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم على حكم حبسهم

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

بعد تعيينه.. صقر يستقبل رئيس جامعة السويس الجديد (صور)

"أوابك": الدول العربية تمتلك 54.3% من احتياطيات النفط الخام المؤكدة بالعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟