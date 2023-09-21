افتتاح مسابقة عباقرة "تجارة طنطا" الموسم الثاني 

افتتح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية تجارة جامعة طنطا، مسابقة عباقرة تجارة طنطا الموسم الثاني، بحضور الدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور بسام بارومة منسق الأنشطة الطلابية ومنسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، والدكتور محمد رمضان منسق شعبة المحاسبة والتمويل ونائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور سامح سراج مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ،والسيد شريف رأفت أمين عام الكلية، وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة وإداريي الكلية.

وأعرب الشامي عن سعادته بتدشين أولى جولات المسابقة في موسمها الثاني والتي تقيمها مكتبة الكلية للسنة الثانية على التوالي بعد نجاح الموسم الأول، مثنياً على جهود إدارة المكتبة في تنظيم المسابقة ودورها في تحفيز الطلاب وتشجعيهم على المشاركة الإيجابية والفعالة في النشاطات والمسابقات المختلفة بالكلية.

تخصيص جوائز كمكافأة للفرق الفائزة

وأشار عميد كلية التجارة إلى أنه تم تخصيص جوائز كمكافأة للفرق الفائزة، تشمل جائزة الفريق الاول ب3000 جنية، والفريق الثاني ب2500جنية،و 2000جنية للفريق الثالث، متمنياً لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح.

يذكر أن كلية تجارة جامعة طنطا قامت بتدشين ملتقى توظيفى الاسبوع الماضى وشاركت بها العشرات من الشركات المؤهلة لسوق العمل وعدد كبير من خريجين الكلية والذين اشادوا بالملتقى الذى فتح آفاق كبيرة فى الوظائف.