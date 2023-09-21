أبرزها الأصدقاء التنافسيين.. أنواع الصداقات التي يجب الابتعاد عنها

الصداقات هي واحدة من أجمل العلاقات في العالم، فالصديق هو نظام دعم بالنسبة لنا، فهم موجودون معنا دائمًا لدعم نجاحاتنا، ويكونون المشجعين بصوت عالٍ وأيضًا كتف الدفء الذي نبكي عليه عندما نشعر بالحزن، ومع ذلك، ليست كل الصداقات صحية بالنسبة لنا.

وفقًا لموقع "hindustantimes" في بعض الأحيان نبقى مع أصدقائنا حتى بعد أن علمنا أننا لا نحظى بالاحترام والتقدير في تلك العلاقة.

أحد التفسيرات المحتملة لهذه الفوائد الصحية هو أن الصداقات يمكن أن تساعدك على إجراء تغييرات في نمط حياتك يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحتك، على سبيل المثال، يمكن لأصدقائك مساعدتك في تحديد الأهداف والحفاظ عليها لتناول الطعام بشكل أفضل وممارسة الرياضة بشكل أكبر.

كتبت مدربة العلاقات مينا بي: "إن وجود نظام دعم اجتماعي صحي يزيد من شعورنا بالانتماء، مما يساعد على التخفيف من مشاكل الصحة العقلية. وبسبب الدور الذي تلعبه الصداقات في نوعية حياتنا، يجب علينا أن نختار أصدقائنا بحكمة".

أنواع الصداقات التي يجب أن نبتعد عنها

الصداقات من طرف واحد : غالبًا ما تصبح الصداقات من طرف واحد مع مرور الوقت، تتطلب أي علاقة إنسانية العمل والجهد من كلا الطرفين لإنجاح الأمور، ومع ذلك، إذا كان الأمر كذلك، فنحن الذين نقوم بكل العمل في الصداقة، يجب أن نعرف أن هذا غير صحي بالنسبة لنا.

أصدقاء الطقس المعتدل: كل منا لديه بعض الأصدقاء الذين يتواجدون معنا فقط في الأوقات الجيدة، يجب أن نتذكر أن الصديق الذي يظهر عندما نكون في حاجة إليه هو صديق حقيقي، يجد الأصدقاء في الطقس المعتدل أعذارًا للانفصال في أوقاتنا الصعبة، لكنهم موجودون دائمًا في أوقاتنا السعيدة.

الصداقات التنافسية: هناك أصدقاء يحاولون دائمًا الارتقاء بالمستوى بدلًا من الاحتفال بنجاحاتنا، يجب أن نمتنع عن الاحتفاظ بمثل هؤلاء الأصدقاء غير الصحيين في حياتنا.