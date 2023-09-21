الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدعاء متطوعة بجمعية للرفق بالحيوان أبلغت عن تسميم الكلاب الضالة بمصر القديمة

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، باستدعاء متطوعة بجمعية الرفق بالحيوان، قدمت بلاغ ضد جيرانها تتهمهم بقتل الكلاب الضالة وتسميمهما بمنطقة الفسطاط.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل التعليق الذي تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مدعومًا بصور، تضمن الادعاء بقيام مالك أحد المطاعم وزوجته بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة بتسميم الكلاب الضالة.

 نتائج الفحص والتحريات 

بالفحص والتحري، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من متطوعة بإحدى الجمعيات الأهلية للرفق بالحيوان برصدها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، يتضمن قيام العاملين بالمطعم بوضع الطعام لبعض الكلاب الضالة بجوار المطعم، وعقب ذلك تفقد الكلاب توازنها ثم يقومون بوضعها في أجولة بلاستيكية للتخلص منها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

استمرار حبس عاطل انتحل صفة موظف بمصر القديمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامه بانتحال صفة موظف بشركة أدوات كهربائية والنصب على المواطنين فى منطقة مصر القديمة.

كان تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً قيام شخص بالنصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للقسم من قهوجى بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف "محدد"، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية عقب ذلك حضر لمسكنه شخص منتحلاً صفة موظف بذات الشركة وتحصل منه على شاشة "تليفزيون" خاصة به بدعوى إصلاحها إلا أنه اكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة".

تم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله "سيئ النية" فنى أجهزه كهربائية مقيم بمحافظة الجيزة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

منطقة الفسطاط جمعية الرفق بالحيوان متطوعة بجمعية الرفق بالحيوان قتل الكلاب الضالة فيس بوك

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