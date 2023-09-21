"عربية للتنمية والتطوير العقاري" تشارك بالدورة الـ12 بمعرض سيتي سكيب العقاري

طرح وحدات سكنية وإدارية بمشروعي صن كابيتال وجاليريا مول جاهزة للتسليم بتقسيط يصل إلى 10 سنوات

تشارك شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري بالدورة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب العقاري، والمقام خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتطرح الشركة وحدات سكنية وإدارية جاهزة للتسليم الفوري بأطول مدة سداد، ليقدم جناح "عربية للتنمية" أقوى عروض لزوار "سيتي سكيب".

يأتي ذلك في إطار حرص شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري على المشاركة بكبرى المعارض الداخلية، لتعزيز التواصل مع شريحة متنوعة من العملاء، والترويج للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، وكذلك تقديم عروض مميزة في السداد تلبي احتياجات الراغبين في الإقامة أو الاستثمار العقاري.

ويعرض جناح شركة عربية للتنمية وحدات Q Villa، وهي أحدث المنتجات العقارية بمشروع صن كابيتال بمساحات تتراوح ما بين 175 إلى 185 متر مربع، وتتميز " Q Villa" بتصميم يوفر الخصوصية للسكان من خلال مبنى واحد يضم 4 فيلات مستقلة، كما يوفر أفضل استغلال للمساحة، وتطل كل الوحدات على مساحات خضراء ومسطحات مائية بتصميمات عالمية توفر أفضل إطلالة لوحدات سكنية بغرب القاهرة.

وتقدم الشركة عرضًا حصريًا لزوار معرض "سيتي سكيب" بطرح وحدات Q Villa بمشروع صن كابيتال، جاهزة للسكن والاستلام الفوري بمقدم 10% وتقسيط يمتد إلى 10 سنوات، كما تطرح بنفس المشروع بالشراكة مع كونكورد، وحدات مشروع U4ya، وهي وحدات فندقية كاملة التشطيب وتعد فرصة متميزة للراغبين في الاستثمار وتحقيق عائد دوري مرتفع.

قال المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية القابضه للتطوير العقاري، إن جناح الشركة بمعرض سيتي سكيب يقدم بدائل متعددة لزوار المعرض تلبي كافة تطلعاتهم، من خلال عرض وحدات متنوعة النشاط (سكنية وإدارية)، وكذلك وحدات متنوعة المساحة، علاوة على جاهزية كل الوحدات للتسليم الفوري ليناسب الراغبين في شراء وحدات جاهزة للسكن، مضيفًا في هذا الصدد أن الشركة تعرض وحدات Q Villa بمشروع صن كابيتال جاهزة للسكن بأطول فترة تقسيط مقارنة بمشروعات مماثلة بغرب القاهرة، كما تعرض الشركة مساحات إدارية متنوعة بمشروع جاليريا مول.

أضاف أن الوحدات المعروضة للبيع بمعرض سيتي سكيب تناسب كذلك الراغبين في الاستثمار العقاري، وتحقق هذه الوحدات عائدًا يفوق باقي الأوعية الاستثمارية الأخرى (الذهب والدولار)، مستدلًا على ذلك بتحقيق المستثمرين في مشروع صن كابيتال عائدًا بلغ 310% منذ إطلاق المشروع عام 2018 وحتى الآن، وهو ما يفوق بنسبة 180% العائد المحقق عن الاستثمار في سوق العملات، ويفوق كذلك الاستثمار في الذهب والبورصة.

وحققت شركة عربية للتنمية، إنجازًا في معدلات تطوير مشروع صن كابيتال الواقع بمدينة حدائق أكتوبر، إذ انتهت الشركة من المرحلة الأولى بالكامل وتضم 7 آلاف وحدة سكنية في وقت قياسي، ونجحت في تسليم 2000 وحدة، وبالفعل انتقل العملاء للسكن بأكثر من 300 وحدة في ظل توافر كل المرافق والخدمات اللازمة للإقامة بشكل دائم، وكذلك حققت "عربية للتنمية" تقدمًا في معدلات إنشاء الخدمات وتضم مدرسة دولية، ونادي الرياضي يضم كافة الألعاب الرياضية، باستثمارات 600 مليون جنيه، والذي سيضم أكاديمية "رولان جاروس"- العلامة الرياضية الأعرق في عالم التنس- لتكون الأكاديمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمجموعة الفرنسية المالكة للعلامة.

ولاستغلال إطلالة موقع "صن كابيتال" على أهرامات الجيزة وبالقرب من المتحف المصري الكبير، وقعت شركة عربية للتنمية شراكات مع "فيرمونت" لإنشاء فندق تديره العلامة التجارية الشهيرة، يضم 400 غرفة فندقية متنوعة و620 وحدة فندقية، بإجمالي استثمارات تبلغ 12 مليار جنيه، وشراكة أخرى مع هوليداي إن وستاي بريدج لإنشاء فندق بطاقة 250 غرفة تديرها هوليداي إن، و150 غرفة تديرها ستاي بريدج، و400 شقة فندقية بجوار المكاتب الإدارية تديرها IHG العالمية، بإجمالي استثمارات تبلغ 6 مليارات جنيه، كما يضم "صن كابيتال" منطقة استثمارية على مساحة 270 فدان متعددة الاستخدامات بها مستشفيات ومراكز تجارية ومدارس وجامعة ومباني إدارية.

كما تعرض شركة عربية، بجناحها بمعرض سيتي سكيب، مساحات إدارية بمشروع جاليريا مول، تبدأ من 90 متر مربع جاهزة للتسليم الفوري بسداد نسبة 30% دفعة أولى وتقسيط يصل إلى 48 شهرًا، مما يعد فرصة متميزة للراغبين في مساحات إدارية بقلب القاهرة الجديدة، حيث يقع مشروع جاليريا مول على مساحة حوالي 18 ألف متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة، ويضم 105 وحدات إدارية، إضافة إلى مساحات تجارية مخصصة للمطاعم والكافيهات لتوفير خدمات للعملاء. وتعرض الشركة أيضاً مشروع Galleria Residence هو مجمع سكني مُتميز ذو واجهات مُصممه طبقاً للتصميمات العالمية التي تطُل على المساحات الخضراء الشاسعة والمسطحات المائية مع توافر الكثير من الخدمات التي يحتاجها السُكان وتعدُد في أنواع ومساحات الوحدات حيث تتراوح ما بين غرفتين لثلاث غرف وجميعها جاهزة للاستلام الفوري والسكن.

وتعد مجموعة شركات عربية، من كبرى شركات للتنمية والتطوير العقاري والبناء والمقاولات في مصر، وتضم تحت مظلتها شركات 3 شركات (شركة تطوير للتنمية العمرانية، شركة عربية للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني)، وتم تأسيس المجموعة عام 1999، وسرعان ما استطاعت أن تثبت تواجدها على الأرض وقدمت ما يقارب من 25 مشروعًا، في القاهرة الجديدة (التجمع الخامس والشروق) و6 أكتوبر، وجميعها منشآت تتسم بالدقة الإنشائية والتصميمات الفريدة والعصرية، وهذا ما دفع العديد من العملاء المهتمين بسوق العقارات إلى أن يثقون بالتعامل مع شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، في مختلف مشروعاتها، وتمتلك الشركة محفظة مشروعات متنوعة حيث ساهمت في تطوير 22 مشروعًا محليًا وإقليميًا بإجمالي استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه.