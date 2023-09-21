الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 21 سبتمبر في مستهل التعاملات الصباحية

أعلاف
أعلاف

استقرت أسعار العلف بادي اليوم في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم 21 سبتمبر في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار العلف ناهي 21% اليوم

بلغ أسعار طن العلف بادي اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19500 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف نامي اليوم  الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19200 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف ناهي اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19100 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف بادي نامي اليوم  الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19000 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف بياض 14% اليوم  الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 16200 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف بياض 16% اليوم  الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 16800 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف بياض 18% اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 17000 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي 23% اليوم

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 19250 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الخميس 21سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19800 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع .

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة رويال فيد 20000 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 19300 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم  الخميس 21 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي 19690 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23% اليوم  الخميس 21 سبتمبر في شركة أعلاف الإيمان 19200 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

أسعار علف البادي اليوم الثلاثاء 12-9-2023

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أسعار العلف بادي نامي 21% اليوم

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الخميس 21 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 19150 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19600 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الخميس 21 سبتمبر في شركة رويال فيد  19615 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم الخميس 21 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي  19800 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الخميس 21 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي  19200 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الخميس 21 سبتمبر في شركة أعلاف الأيمان  19100 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

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