الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قائد "أفريكوم" يطالب قادة ليبيا بالوحدة لمساعدة متضررى إعصار "دانيال"

مايكل لانجلي قائد
مايكل لانجلي قائد أفريكوم

التقى مايكل لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية، في أفريقيا (أفريكوم)، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لبحث تداعيات إعصار دانيال الذي أودى بحياة الآلاف في شرق ليبيا.

وذكرت السفارة الأمريكية، لدى ليبيا، في بيان: أن "مايكل لانجلي، التقى قادة ليبيا السياسيين والعسكريين، وطالبهم بالوحدة، من أجل مساعدة منكوبي الفيضانات".

وشدد لانجلي على "تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، التأكيد بدعمها لجهود الإغاثة الليبية بعد إعصار "دانيال".

وأشار إلى "وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الليبي في دعواته إلى الوحدة الوطنية داخل البلاد"، في أعقاب المأساة التي شهدها شرق ليبيا، بحسب قوله.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الإثنين، تخصيص 11 مليون دولار لدعم الأعمال الإغاثية في ليبيا في أعقاب العاصفة المدمرة دانيال.

وأوضح بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي، أن الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس أيد" ستساعد في التنسيق اللازم لإيصال هذه المساعدات للأشخاص الذين يحتاجونها.

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"درنة المنكوبة".. انتشال 61 جثة من ضحايا "دانيال" فى يوم واحد

تواصل عمليات الإنقاذ والإغاثة

وشهدت مدينة درنة المنكوبة، الأربعاء، استمرار عمليات توسعة وفتح المسارات البديلة للسدود، التي انهارت جراء العاصفة "دانيال"، وذلك لربط شرق المدينة بغربها وتسهيل حركة المارة وقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن مدينة درنة منطقة منكوبة، بعد السيول والفيضانات التي أودت بحياة الآلاف، حيث طالب المجلس "بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة المدينة والتي خلفت دمارا هائلا".

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ليبيا.. "الأعلى للدولة" يطالب بإجراء تحقيق دولى فى أسباب كارثة درنة

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

وبحسب وزارة الصحة الليبية، وصل عدد القتلى إلى قرابة 4000 شخص، بالإضافة إلى إحصاء الآلاف من المفقودين.

كما أفاد الهلال الأحمر الليبي، سابقًا، أن "عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص"، بالتوازي مع إعلان حكومة الوحدة الليبية، تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد.

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