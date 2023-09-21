الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إشبيلية يتعادل مع لانس بهدف لمثله فى دورى أبطال أوروبا

إشبيلية - لانس
إشبيلية - لانس

تعادل فريق إشبيلية الإسباني مع ضيفه لانس الفرنسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانشيز بيزخوان، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

 

افتتح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها الكرواتي إيفان راكيتيتش من الجهة اليسرى.

txt

جلطة سراى يتعادل مع كوبنهاجن الدنماركى فى دورى أبطال أوروبا

txt

ريال مدريد يحقق انتصارًا صعبًا على يونيون برلين بدورى أبطال أوروبا

وأدرك أنخيلو فولجيني التعادل لـ لانس في الدقيقة 24، بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الفريق الأندلسي، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقان لنقاط المباراة.

 

وبتلك النتيجة، تحصل إشبيلية ولانس على أول نقطة لهما في البطولة، ليحتلان المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

 

يُذكر أن فريق أرسنال الإنجليزي فاز على ضيفه. إيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات ذات المجموعة.

اشبيلية لانس دوري ابطال اوروبا أوكامبوس فولجيني

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

عاجل.. ولى العهد السعودى يحذر إيران من تطوير سلاح نووى

قتلته وعاشت مع الجثة يومان.. تفاصيل مقتل كفيف على يد زوجته بالمرج

عاجل.. إطلاق نار على السفارة الأمريكية فى بيروت

ابنة رجاء الجداوى تكشف جوانب خفية من حياة تحية كاريوكا السياسية

يوسف القعيد: الحديث عن فبركة مظاهرات دعم عبد الناصر كان بعد رحيله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟