إشبيلية يتعادل مع لانس بهدف لمثله فى دورى أبطال أوروبا

تعادل فريق إشبيلية الإسباني مع ضيفه لانس الفرنسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانشيز بيزخوان، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها الكرواتي إيفان راكيتيتش من الجهة اليسرى.

وأدرك أنخيلو فولجيني التعادل لـ لانس في الدقيقة 24، بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الفريق الأندلسي، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقان لنقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، تحصل إشبيلية ولانس على أول نقطة لهما في البطولة، ليحتلان المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن فريق أرسنال الإنجليزي فاز على ضيفه. إيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات ذات المجموعة.