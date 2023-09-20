آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023.. من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2023 وطريقة الاستعلام وسداد المبالغ المستحقة في الموعد المحدد، تجنّبًا لأي غرامات تأخير.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر سبتمبر 2023، بالإضافة إلى موعد السداد، وغرامات التأخير.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2023

وقررت الشركة المصرية للاتصالات بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني يوم 15 سبتمبر 2023 المقبل، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر 2023، و هي فترة السماح، وتكون عبارة عن شهر واحد فقط.

ويتم قطع الخط الأرضي على العملاء، الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي في موعدها، ومنعهم من إجراء المكالمات بدءا من يوم 15 سبتمبر 2023، إذا استمر العملاء في عدم الدفع، يتم وقف استقبال المكالمات أيضا بدء من يوم 15 أكتوبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2023

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات «أون لاين» من خلال هذا الرابط.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي سبتمبر 2023 من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي على رقم 19777، وذلك لمعرفة قيمة الفاتورة بعد إصدارها رسميا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2023

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــــا.

- إدخال كود المحافظة.

- اكتب رقم التليفون.

- اضغط على أظهر الفواتير.

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خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023 أون لاين

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات هنــــــــــا.

- إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

- اضغط على السداد الإلكتروني.

- اضغط على ادفع.

- ادخال بيانات العميل الخاصة بوسيلة سداد الفاتورة.

- اختار طريقة الدفع المناسبة فيزا - ماستر كارد.

- اضغط على سدد.