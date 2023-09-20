ضبط 21 تاجرًا يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بالغربية

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، في ضبط 21 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في مراكز المحافظة، بزيادة كبيرة تراوحت بين 100 و200 جنيه في القاروصة الواحدة.

وشنت المديرية تحت قيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية ناجحة لمفتشي الرقابة التموينية، بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر في جميع أنحاء المحافظة.

حملة تموينية علي مراكز كفر الزيات والمحلة الكبرى وقطور وبسيون

تم تنفيذ الحملة في مراكز كفر الزيات والمحلة الكبرى وقطور وبسيون، حيث تم رصد 21 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، وقد تجاوزت الزيادة المسجلة في أسعار السجائر ما بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إبلاغ النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

من جهته أكد المهندس محمد أبوهاشم أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ستستمر لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

ودعا أبوهاشم، المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي حالات ارتفاع في الأسعار أو مخالفات أخرى تتعلق بحقوق المستهلك.

وأضاف، أن العمل المستمر لمديرية التموين بمحافظة الغربية، يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء، وضمان حقوق المستهلكين ورفاهيتهم، ويعكس تكريس الجهود لمحاربة الغش التجاري التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة تجارية نزيهة ومنصفة للمواطنين.

وأكد أنه يجب على المواطنين الاستمرار في دعم هذه الجهود والتعاون مع السلطات المختصة للحد من الممارسات غير القانونية في السوق وضمان حماية حقوق المستهلك، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات مشتبه بها، يمكن للمديرية تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.