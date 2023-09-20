الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهال بلبع: 88 مليار جنيه حجم المشروعات التنموية فى البحيرة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

قدمت الدكتورة نهال بلبع،  نائب محافظ البحيرة، التعازي لدولتي المغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والعاصفة دانيال، ووجهت التعازي لكل المصريين الذين راحوا ضحية العاصفة في ليبيا وأبناء البحيرة في ضحاياهم.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc"، أن البحيرة كانت من أفقر 5 محافظات وفي نسب البطالة ونسبة عمل الأطفال والأمية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضخ مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 88 مليار جنيه للمشروعات التنموية، وعلى رأسها التعليم، ووصل عدد المدارس من 2285 إلى 4 آلاف مدرسة، وتم استيعاب المتسربين من التعليم.

محافظة البحيرة لديها تنوع في البيئة والمناخ

وأكدت أن المحافظة لديها تنوع في البيئة والمناخ لأنه يوجد بها قطاع صحراوي، وهي أراض خصبة تعتمد على المياه الجوفية وبها قطاع الصوب الزراعية والمحاصيل التقليدية.

نائب محافظ البحيرة 88 مليار جنيه للمشروعات التنموية الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم البيئة والمناخ

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