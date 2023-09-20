الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

باب رزق جديد.. صاحب ورشة: "حياة كريمة" حولت الحلم إلى حقيقة

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جهودها لدعم المواطنين الأولى بالرعاية في محافظات الصعيد ومنها محافظة قنا، من خلال تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المستهدفة.

حلم أصبح حقيقة

وقال “علاء محسن،٤٥سنة”، أحد أهالي محافظة قنا: «كنت أحلم بورشة لحام، لكن ظروفي المادية منعتني من تحقيق حلمي، وبعد معاناة دامت لسنوات كثيرة في ورش خاصة، ساعدتني المبادرة في إنشاء ورشتي الخاصة"، وتابع: “حياة كريمة” سعادتني في تحقيق حلمي.

وأكمل: «هذا الجهد الذي قدمته المبادرة الرئاسية يساعدني على مواكبة ظروف وتحديات الحياة الصعبة بعد فقر ومعاناة وكسب قوت يومي بعملي الخاص التي حلمت به سنوات كثيرة دون اللجوء إلى أحد لدعمي ومساندتي أنا وأفرد أسرتي الذين يعتمدون علي من الحلال»، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذا الدعم الكبير الذي يقدمه للأسر الأكثر إحتياجًا.

توفيق أصبح صاحب ورشة

وفي السياق ذاته، روي “توفيق -25 سنة” من أهالي محافظة قنا، عن المعاناة التي عاشها لسنوات كثيرة بسبب الفقر وضعف الإمكانيات، بعد أن طُرد من الورشة التي كان يعمل بها.

وتابع:«كنت أعمل ميكانيكي سيارات في سوهاج وكنت أعاني من معاملة صاحب الورشة لي حتي أنفصلت عن عملي بسبب الإهانة التي تعرضت لها ونصحني أحد أصدقائي أن أتابع مبادرة حياة كريمة حتي تمكنت من التواصل مع أحد المتطوعين لمساعدتي».

وأكمل:« تقدمت بأوراقي وعدد أفراد أسرتي تخطى الـ 10 أفراد في مساعدتهم حتي وافقت المبادرة علي مساعدتي من خلال قرض حسن لفتح ورشة ميكانية خاصة بي وأصبحت من أشهر الميكيانية داخل قريتنا البسيطة بمحافظة قنا». 

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