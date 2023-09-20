BACK TO SCHOOL المحافظات تستعد للعام الدراسى الجديد: صيانة مكثفة للمدارس وسد عجز المدرسين وتوفير اللوازم اللوجستية

استعدت المدارس فى أنحاء الجمهورية لاستقبال العام الدراسى الجديد، المقرر أن ينطلق ٣٠ سبتمبر الجارى وأول أكتوبر المقبل، بإجراء حملات صيانة لجميع المرافق، وتجهيز الفصول لاستيعاب الكثافة، إلى جانب توفير جميع اللوازم اللوجستية للدراسة.

وفى التقرير التالى، تستعرض «الدستور» استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسى، وتجهيزاتها المختلفة فى المدارس، وغيرها من التفاصيل.

كفرالشيخ افتتاح «أهلًا مدرستى» لتوفير احتياجات الأسر بتخفيضات 70%

تفقد جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أمس عددًا من المدارس، لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد. وتابع المحافظ التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة، وانتهاء أعمال الصيانة، مؤكدًا دعمه العملية التعليمية والأنشطة المدرسية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة. وأكد استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة، بقرى ومراكز المحافظة؛ للاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد. وطالب قيادات مديرية التربية والتعليم، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لجميع المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسى.

كما افتتح المحافظ المعرض الرابع لسلسلة معارض «أهلًا مدرستى» بمدينة كفرالشيخ، بعد معرض فى برج البرلس وآخر بقلين وفى دسوق، لتوفير احتياجات الأهالى من المستلزمات المدرسية، بأسعار أقل من السوق تيسيرًا عليهم.

وأقيم المعرض بمدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الأسر بنسب تخفيضات تصل لـ٧٠٪.

الفيوم نقل التلاميذ من منشآت «تحت الصيانة» إلى أخرى بديلة

أكدت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن جميع مدارس المحافظة وعددها ١٣٦٠ مدرسة منتشرة فى كل أنحاء المحافظة ومراكزها وقراها- أنهت استعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد، من الناحية الإنشائية والتجهيزات والقوة البشرية. وأضافت أنه تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، لإيقاف الدراسة فى المنشآت التى تحتاج إلى صيانة، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى أخرى بديلة، لحين انتهاء الأعمال حرصًا على سلامتهم. واستعرضت تقريرًا يوضح موقف تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية، والمدارس التى تحتاج إلى صيانة عاجلة، مشيرة إلى أن عدد المدارس التى تم تنفيذ أعمال صيانة بها بلغ ٤٤ مدرسة، منها ٢٠ جاهزة لدخول حيز الخدمة، و١٩ تمت استضافة تلاميذها بأخرى بديلة لحين انتهاء الأعمال. وشددت على ضرورة الانتهاء من توصيل كل المرافق، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس، قبل بداية العام الدراسى الجديد.

البحر الأحمر تطهير خزانات المياه وإزالة المخلفات حول أسوارها

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم فى البحر الأحمر، إنه كلف مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بكل مدن المحافظة، بالمرور على المدارس، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة بها، وإعداد تقارير مفصلة بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه كلف بتنظيم اجتماعات دورية لتحديد موقف كل مدرسة، بجانب تولى شركة مياه الشرب بالمحافظة عملية تطهير وصيانة وتعقيم خزانات مياه المدارس، فى إطار التعاون المشترك، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية بالمدن والأحياء بدأت حملات نظافة بمحيط المدارس وإزالة أى مخلفات ورفع الإشغالات فى محيطها، بالتعاون مع جمعية «هيبكا» للنظافة.

المنوفية إصلاح المقاعد والسبورات وإعداد الجداول الدراسية

قال إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بجميع مدارس مدن وقرى الإقليم، البالغ عددها ٢٦١٦ مدرسة بجميع المراحل التعليمية. وأضاف المحافظ، فى تصريح، أمس: «جرى تشكيل لجان متابعة للمرور المكثف على المدارس بجميع أنحاء المحافظة؛ للتأكد من سير العمل والانتهاء من كل الاستعدادات والتعامل الحاسم مع المقصرين»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من صيانة جميع المدارس وإصلاح المقاعد والسبورات وأبواب الفصول وأعمال السباكة، فضلًا عن إعداد الجداول الدراسية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنظيف المناطق المجاورة للمدارس، ومنع تراكم القمامة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن متصلة بغرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات بالمدارس.

بورسعيد.. توزيع 1150 مقعدًا و30 جهاز كمبيوتر جديدًا

أوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن مدارس المحافظة وعددها ٥٣١ مدرسة جاهزة لاستقبال ١٨٤ ألفًا و٢١١ طالبًا مع بداية العام الدراسى الجديد. وأشارت إلى أن ١١٥٠ مقعدًا دراسيًا جديدًا للطلاب تم توزيعها على المدارس، إضافة إلى ٣٠ جهاز كمبيوتر جديدًا، لافتة إلى أن زى طلاب المدارس العسكرية للبنين، تم تصنيعه بمعرفة التعليم الفنى محليًا. وأضافت أن نسبة توافر الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد بلغت أكثر من ٩٠٪ لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفنى، متابعة أنه يجرى توزيع الكتب على المدارس بمعرفة ٦ إدارات تعليمية لتسليمها للطلاب، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

أسيوط مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن «100 مليون شجرة»

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية فى مدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية بنين بحى شرق، فى إطار التأكد من انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد.

وتابع «سعد» التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة وانتهاء أعمال الصيانة، معلنًا عن دعمه العملية التعليمية والأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة.

واستهل المحافظ جولته، بتفقد مدرسة طه حنفى المليجى الإعدادية بنين، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة لأعمال التجميل التى تمت بها؛ استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد، وشاهد أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة، والمساحات الخضراء بها.

وأشاد بالأعمال التى تمت وخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة.

الدقهلية 3 آلاف و875 مدرسة تستقبل مليونًا و600 ألف طالب وطالبة

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن أنه جرى تشكيل لجنة لمراجعة جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤. كما جرى الانتهاء من صيانة ٢٨ مدرسة صيانة شاملة بتكلفة ٤٤ مليون جنيه، بنسبة إنجاز بلغت ٩٥٪، كما جرى طرح وإسناد ٩٣ عملية صيانة للمدارس، وتم الانتهاء من ٨٧ مدرسة بنسبة ٩٥٪ بإجمالى ١٠٥ ملايين جنيه، وجارٍ أيضًا تنفيذ أعمال الصيانة لعدد ٨٩ مدرسة تعليم عام وفنى بتكلفة إجمالية ١١٨ مليون جنيه، ليصبح بذلك هناك ٣ آلاف و٨٧٥ مدرسة جاهزة لاستقبال مليون و٦٠٠ ألف طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم على مستوى المحافظة.