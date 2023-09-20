الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مباراته الأولى.. ماذا قدم "بلدية المحلة" في أخر مُشاركاته بالدوري الممتاز؟

بلدية المحلة
بلدية المحلة

مواجهة مرتقبة يخوضها فريق بلدية المحلة، عندما يلتقي مضيفه المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب (المقاولون)، في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد هذه المباراة، هي الأولى لبلدية المحلة، بعد عودته مجددًا للدوري الممتاز بعد غياب دام 15 عامًا.

وكانت آخر مشاركة لفريق بلدية المحلة، في الدوري الممتاز، في موسم 2007/2008، قبل أن يهبط بعدها إلى دوري الدرجة الثانية.

واحتل “بلدية المحلة” في نهاية هذا الموسم، المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، جمعها من خمس انتصارات فقط، مقابل 10 تعادلًا و15 هزيمة. وسجل الفريق خلال هذا الموسم 23 هدفًا، بينما سكنت شباكه 40 هدفًا.

المواجهة الأولى لبلدية المحلة في الدوري، جمعته مع مضيفه المقاولون العرب، وانتهت بفوز البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مواجهات بلدية المحلة أمام الأندية الكبري

والتقى بلدية المحلة، الأهلي، في مباراة الجولة العاشرة، والتي انتهت بفوز الأخير، بهدف دون رد، قبل أن يلتقيا مجددًا في الجولة الخامسة والعشرين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وواجه بلدية المحلة، الزمالك، في مباراة الجولة الثانية والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يلتقي الفريقان مرة أخرى، في مباراة الجولة السابعة عشرة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وتقابل البلدية مع الإسماعيلي، في مباراة الجولة السادسة، وشهدت فوز الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيًا، في مباراة الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.

قائمة بلدية المحلة في موسم 2007/2008 

حراسة المرمى: مصطفى فتحي، أحمد ناجي، عاطف سيد

خط الدفاع: أيمن خليل، ياسر إبراهيم، يحيى أبو شعيشع، أحمد معوض، محمد نجيب، محمود بازيد، رضا العزب، سعد حسني

خط الوسط: أحمد فهمي، الشحات صلاح، وليد أنور، جمال جاد، إسلام عبدالنبي، إيهاب عبداللطيف، سعيد مراد، سعيد كمال

خط الهجوم: تامر سمير، باساري جوسينو (نيجيري)، هاني رجب، هاني العجيزي، حسام أسامة، أحمد سنبل، أكرم عبدالمجيد، أحمد موسى كولو (نيجيري)

بلدية المحلة المقاولون العرب الدوري الممتاز الاهلى الزمالك

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