الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري: ندعم ونؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أشرف الدوكار
أشرف الدوكار

قال أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إن أعضاء النقابة العامة للنقل البري يبلغ عددهم حتى الآن 2 مليون مواطن، يدعمون ويؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

النقل البري

وأكد أشرف دوكار، خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار "دي إم سي"، أنه يتقدم بطلب باسم النقابة العامة للعاملين بالنقل البري للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الجولة الانتخابية المقبلة، معبراً: "الدولة المصرية كانت تعاني من تدني خدمة النقل، حيث استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم تطوير شبكة النقل على مستوى المحافظات المصرية كافة، وهذه الطرق الجديدة والكباري عملت على تسهيل حركة النقل بين المحافظات بسهولة وأمان".

ربط المحافظات ببعضها البعض 

وتابع: "خلال فترة وجيزة استطاع الرئيس السيسي تطوير الخدمات المصرية كافة منها خدمة النقل بين المحافظات".

واستطرد: "داعمون دعما كاملا للسيد الرئيس، وذلك لأن قطاع النقل من أكثر للقطاعات التي لمست عوامل التنمية والتطوير".

أشرف الدوكار تطوير النقل البري الانتخابات الرئاسية رئيس النقابة العامة للنقل البري دي ام سي

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات”: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية

الحكومة توافق على زيادة الأجور والمعاشات وعدة قرارات أخرى

"الوطنية للانتخابات": السماح لكل مؤسسات المجتمع المدنى بمتابعة انتخابات الرئاسة

"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل 2 مارس المقبل

"الوطنية للانتخابات" تدعو المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات

25 سبتمبر.. الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم