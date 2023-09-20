رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري: ندعم ونؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

قال أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إن أعضاء النقابة العامة للنقل البري يبلغ عددهم حتى الآن 2 مليون مواطن، يدعمون ويؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

النقل البري

وأكد أشرف دوكار، خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار "دي إم سي"، أنه يتقدم بطلب باسم النقابة العامة للعاملين بالنقل البري للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الجولة الانتخابية المقبلة، معبراً: "الدولة المصرية كانت تعاني من تدني خدمة النقل، حيث استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم تطوير شبكة النقل على مستوى المحافظات المصرية كافة، وهذه الطرق الجديدة والكباري عملت على تسهيل حركة النقل بين المحافظات بسهولة وأمان".

ربط المحافظات ببعضها البعض

وتابع: "خلال فترة وجيزة استطاع الرئيس السيسي تطوير الخدمات المصرية كافة منها خدمة النقل بين المحافظات".

واستطرد: "داعمون دعما كاملا للسيد الرئيس، وذلك لأن قطاع النقل من أكثر للقطاعات التي لمست عوامل التنمية والتطوير".