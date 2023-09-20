الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة محافظ أسوان المفاجئة تكشف قصورا في خدمات النظافة وركن السيارات

حملة محافظ أسوان
حملة محافظ أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية، رصد خلالها بعض أوجه القصور فى قطاعات النظافة العامة والإشغالات والركن المخالف للسيارات والتعدي على الأرصفة والطريق العام. 

تفاصيل جولة محافظ أسوان 

وشملت الجولة الميدانية لمحافظ أسوان مناطق طريق السادات والمسلة والمدينة الصناعية القديمة ومطلع المحمودية وعمارات المهندسين والمحمودية وشرق البندر والشارع الجديد. 

واستدعى اللواء أشرف عطية المسئولين عن المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطري، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

محافظ أسوان يقود حملة مكبرة 

كان قاد اللواء أشرف عطية حملة مكبرة تضم العاملين بهذه القطاعات بنحو 120 عاملا ومشرفا وفنيا ومهندسا مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة برفع تراكمات القمامة والنظافة العامة، مع شفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى بواقع 50 معدة وسيارة وذلك للقضاء على بؤر الطفح فى بعض المواقع بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

وشدد المحافظ على أن الجولات الميدانية الصباحية المفاجئة تعتمد على ما يتم إرساله من المواطنين للمحافظ على الواتس آب الخاص به نتيجة التواصل الجماهيرى المباشر مع الجميع، وهو الذى يتطلب من جميع المسئولين بذل أقصى جهد ممكن للقضاء على المشاكل فى مهدها، والوفاء بمطالب وإحتياجات البسطاء. 

تلافى الملاحظات 

ووجه عطية بأن تقوم الحملة المكبرة بالتدخل السريع لتلافي كل الملاحظات التي رصدها خلال الجولة الميدانية، حيث نجحت في رفع أكثر من 200 طن من التراكمات والمخلفات والقمامة، فضلاً عن رش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة، وسوف تواصل الحملة جهودها على مدار الأيام القادمة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري وخلق متنفس حيوي للمواطنين على الوجه الأكمل. 

حملة محافظ أسوان
حملة محافظ أسوان
حملة محافظ أسوان
حملة محافظ أسوان
حملة محافظ أسوان
حملة محافظ أسوان
محافظ أسوان يقود حملة مكبرة 120 عامل ومشرف وفنى ومهندس مدعمين بكافة المعدات فى حملة مكبرة بأسوان محافظ أسوان يرصد ملاحظات بالشوارع محافظ أسوان يستدعى مسئولى المحليات تلافى كافة أوجه القصور بشوارع أسوان

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