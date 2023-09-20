الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل إنبى الرسمى لمواجهة الداخلية بالدورى الممتاز (صورة)

إنبي
إنبي

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لنادي إنبي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الداخلية، في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة إنبي والداخلية بالدوري الممتاز

ويستهل الفريق البترولي مواسمه الجديد، بمواجهة نظيره الداخلية، في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023 /2024).

تشكيل إنبي لمواجهة الداخلية بالدوري الممتاز

وجاء تشكيل الفريق البترولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا ومحمد حامد، ومروان داوود ومصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك ومودى ناصر، ومحمد حمدي وأحمد جمال، وأحمد نادر.

خط الهجوم: أحمد صبيحة.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا السيد وعلى فوزي، ورفيق كابو وأحمد يوسف، وعبدالرحمن عماد وأحمد قاسم، ومحمد النحاس وسيف الخشاب، وفتحى السيد.

تشكيل إنبي لمواجهة الداخلية بالدوري الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والداخلية بالدوري الممتاز

تنقل مباراة إنبي والداخلية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الموسم الجديد بمسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023 /2024).

طاقم تحكيم مباراة إنبي والداخلية بالدوري الممتاز

ويقود مباراة إنبي والداخلية تحكيميا، طاقم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة، ويعاونه وائل شعبان حكم مساعد أول، وطارق مصطفى حكم مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم تقنية فيديو ومحمود ناصف حكم مساعد تقنية فيديو.

طاقم تحكيم مباراة إنبي والداخلية بالدوري الممتاز

 

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