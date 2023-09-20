الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوطنية للانتخابات": سنتخذ إجراءاتنا تجاه أى شخص أو مؤسسة تشكك فى نزاهتنا

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون على منصب رئيس الجمهورية، موضحاً أن إجراء الانتخابات سيكون تحت إشراف قضائي كامل.

وناشد المستشار أحمد بنداري وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تسمح بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، وستتخذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه العُرس الديمقراطي.

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية منصب رئيس الجمهورية

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