الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران الكنيسة الإثيوبية يختتم زيارته الرعوية إلى القاهرة متوجها لـ"أديس أبابا"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غادر نيافة الأب ماتيوس  رئيس أساقفة إيبارشية شرق أفريقيا، مصر متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.


تفاصيل الزيارة

وقبل مغادرته أجرى زيارة للسفارة الإثيوبية بمصر، حيث أجرى نقاشا واسعا مع السيد عبد الرحمن القائم بأعمال السفير الإثيوبي في السفارة الإثيوبية بمصر، وزار أيضا كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وهي إحدى مزارات العائلة المقدسة الأثرية بمصر.


ثم قام بعد ذلك بزيارة كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بغمرة، حيث كان في استقباله الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية بالقاهرة.

وغادر نيافته الأراضي المصرية متوجها إلى أديس أبابا بعد رحلة رسولية ناجحة، زار فيها الجالية الإثيوبية بمصر والأديرة القبطية، بالإضافة إلى لقائه مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

أبونا ماتيوس رئيس أساقفة ايبارشية شرق أفريقيا ومصر العاصمة الأثيوبية أديس أبابا السفارة الإثيوبية بمصر السفير الاثيوبي في السفارة الإثيوبية بمصر

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