قبل عرضه في 29 سبتمبر.. التفاصيل الكاملة لفيلم الخيال العلمي "The Creator"

تستعدّ شركتا "20th Century Studios" و"New Regency" لإطلاق فيلمهما المقبل "The Creato" في 29 سبتمبر الجاري بجميع دور العرض السينمائي.

وأثار الفيلم جدلًا كبيرًَا، حيث تضمن مقطع فيديو حقيقيّ يُصوّر انفجار مرفأ بيروت من نقطة قريبة.

وعاد الحديث عن فيلم الخيال العلميّ والإثارة "The Creator" (إخراج غاريث إدواردز)، بعد أن لاحظ مقدّم سلسلة يوتيوب "Corridor Crew" نيكو بيرينغر استخدام مقطع فيديو حقيقيّ يوثّق لحظة حدوث الانفجار في الرابع، وبناء مشهد سينمائيّ عليه، بمؤثّرات بصريّة حوّلت بيروت إلى لوس أنجلوس، وغطّت معالم العاصمة.

قصة فيلم "The Creator"

الفيلم إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية ومدة عرضه 133 دقيقة وميزانيته تخطت الـ” 100 مليون دولار.

وفيلم The Creator هو التجربة الإخراجية السابعة للمخرج الإنجليزي جاريث إدوارد، ويطرح فيلم "The Creator" واحداً من أكثر المواضيع إثارة للجدل راهناً: هل يسيطر الذكاء الاصطناعيّ على البشريّة؟

في قالب خياليّ، تدور أحداث الفيلم في مستقبل "ديستوبي"، مظلم ومأسويّ، يقوم فيه الذكاء الاصطناعيّ، والذي أُنشئ لحماية البشرية، بتفجير رأس حربيّ نوويّ في لوس أنجلوس.

يُكلَّف جوشوا، وهو عميل سابق في القوات الخاصّة يُجسّد دوره جون ديفيد واشنطن، بمسؤولية تحديد موقع الذكاء الاصطناعيّ في سباق للحصول عليه من قِبَل قوى العالم.

وتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب حول تطور الذكاء الاصطناعي ودخوله في حرب مع بني الإنسان في صراع من أجل البقاء، وكان من المفترض أن يقوم الذكاء الاصطناعي بخدمة البشرية وتقديم العون إلى أن قام بإطلاق رأسًا نوويًا على مدينة لوس أنجلوس.

أبطال فيلم "The Creator"

الفيلم يشارك ببطولته النجم الأمريكي، جون ديفيد واشنطن نجل النجم الأمريكي، دينزل واشنطن ويشاركه البطولة: جيما تشان، كين واتنابي، روبي تاني ومجموعة من النجوم الشباب.

فيلم الخيال العلمي “The Creator” هو أحد أكثر الأفلام المنتظر عرضها هذا العام ومن المقرر بدء عرضه تجاريًا نهاية شهر سبتمبر الجاري