الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يقترح إنشاء متحف للآثار الغارقة في البحر المتوسط

متحف للآثار الغارقة
متحف للآثار الغارقة في البحر المتوسط

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل اكتشاف معبد الآلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد أثناء أعمال التنقيب تحت الماء في مدينة هيراكليون بخليج أبو قير بالإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، "إن هذا الكشف يؤكد أن مدينة هيراكليون بخليج أبو قير، كاتنت بداية الوجود، إذ تسبق الإسكندرية والتي يعتقد البعض أنها بدايته".

هناك العديد من المدن الغارقة في البحر المتوسط 

وأضاف أن وجود معبد لأفروديت يؤكد انه كان هناك يونانيين يعيشون فى هذا البلد، قبل مجئ الإسكندر الأكبر وهذه المنطقة مهمة جدا، مناشدا بضرورة إنشاء متحف للآثار الغارقة في هيراكليون واستغلال الاكتشافات الأخيرة.

ولفت إلى أنه يمكن للسائح من خلال أنابيب زجاجية يرى ما لايمكن أن يراه في العالم، خاصة أن هناك العديد من المدن الغارقة تحت البحر المتوسط؛ بسبب أن منطقة الساحل الشمالي تعرضت لـ 23 زلزالًا منذ القرن الثالث الميلادي وحتى الـ13".

معبد الآلهة أفروديت مدينة هيراكليون خليج أبو قير الإسكندرية متحف للآثار الغارقة

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