استمرار فعاليات برنامج "المعايشة اللغوية" لتعزيز كوادر العلماء والباحثين بإندونيسيا

يستمر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في تطبيق فعاليات الخطة التنفيذية في برنامج «المعايشة اللغوية» في دورته الثانية؛ الذي نظمه المركز برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لتعزيز كوادر العلماء والباحثين من طلاب الماجستير والدكتوراه بمسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية «جاكرتا».



وتضمنت فعاليات هذا الأسبوع تطبيقات وتدريبات عملية، بجانب الشق النظري؛ وذلك بحضور الطلاب محاضرات بكلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، إضافة إلى تفعيل دور المكتبة، حيث توجه الطلاب للمكتبة المركزية بجامعة الأزهر؛ للبحث والقراءة والاطلاع على كتب في مجال أبحاثهم بالتعاون مع أساتذة متخصصين بجامعة الأزهر.



يُذكر أن برنامج «المعايشة اللغوية» يأتي ترجمة حقيقية لعالمية الأزهر الشريف، وكونه قبلةً لطلاب العلم الراغبين في التزود من العلوم العربية التي أُنيط به - وفقًا لدستور جمهورية مصر العربية - مسئولية حمايتها ونشرها، كما أنه يبرز وجه مصر الحضاري الممتد عبر سبعة آلاف عام، ويؤكد مكانتها العالمية في تصدير العلم والمعرفة.



ويستهدف تحقيق تدريب الطلاب على عدد من المهارات اللغوية، وممارسة بعض الأنشطة اللغوية الحياتية التي تُعزِّز تيسير تعاملهم في المجالات الحياتية المتنوعة.



وفي سياق آخر، شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم العلوم الإسلامية الأزهرية في حفل تخرج طلاب سلطنة بروناي دار السلام الدارسين في جامعة الأزهر ومعهد قراءات شبرا، بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتورة شفيقة الشهاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وأعربت الدكتورة نهلة الصعيدي عن سعادتها بمشاركة الطلاب في حفل تخرجهم، مؤكدة اعتزاز الأزهر باستقبال أبنائه الوافدين من كل الدول في جامعته ومعاهده ليكونوا خير من يمثل الأزهر في بلادهم، آملة أن يعود الطلاب إلى بلادهم، ويقوموا بتطبيق ما تعلموه من الأزهر الشريف.

