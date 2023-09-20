تفاصيل إطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية المختلفة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سعي الوزارة لإطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" التي تعمل عليها الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

ولفت الوزير إلى أنه يشارك في بناء هذه البنوك مجموعة منتقاة من المعلمين، وفقاً لمعايير محددة، كما يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.

إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة

وقال الوزير إنه من خلال هذا المشروع يتم استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم.

مشروع التقويم من أجل التعلم

كما أوضح الوزير أن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية، كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.

تجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة

ووجه الوزير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بتجديد بنوك أسئلة الثانوية العامة والعمل على إثرائها لتكون متميزة وضخمة، ووضع آلية لتغذيتها بكوادر قادرة على إعداد مفردات اختبارية.

ووجه الوزير أيضا بأن تقوم التدريبات على التقويم وأن يكون مؤسسى، وأن يتم عمل دراسة تحليلية تشخيصية لنتيجة الثانوية العامة من خلال قسم العمليات، خاصة أنها إلكترونية للوقوف على المشكلات وبناء الخطة التدريبية على هذا الأساس.

وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور الوزير، بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مؤكدا فخره واعتزازه بالدور الكبير الذي يلعبه المركز فى بناء القدرات وتنميتها؛ ما جعله أحد أفضل المراكز على مستوى الشرق الأوسط.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦، والنظر فى الموافقة على مشاركة جمهورية مصر العربية في دراسة (PISA) والتي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال وإنجازات المركز بأقسامه الخمسة خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢.

وفى ختام الاجتماع تمت الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عن العام المالي ۲۰۲۳ / ۲۰۲۲.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم والامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة، والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني للوزير، والدكتور مندور عبد السلام مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة إيمان أحمد هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف راشد علي رئيس مجلس قسم التقويم، والدكتور حسیب محمد حسیب رئيس مجلس قسم العمليات، والدكتور الفرحاتي السيد محمود رئيس مجلس قسم البحوث، والدكتور أحمد فهيم بدر رئيس مجلس قسم التدريب والإعلام، والدكتور المعتز بالله زین الدین محمد رئيس مجلس قسم تطوير الامتحانات، والدكتورة دينا محمد حافظ الأمين العام للمركز القومي للامتحانات.