الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط أسمدة مدعمة وسكر مجهول المصدر وأدوية غير مرخصة بالحامول وكفر الشيخ

أسمدة
أسمدة

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية أنه فى إطار متابعة الأسواق والأنشطة التجارية العامة فقد وجهه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة رضا داوود، المفتش بالرقابة وتحت إشراف بسيونى بركات، مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الدواء بكفر الشيخ والجهات الرقابية الأخرى وأسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير الآتي:

 ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة بمركز الحامول غير مصرح بتداولها في الأسواق وتحرر المحضر رقم 15727 جنح مركز الحامول.
ضبط 8 أطنان سكر مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها على إحدى السيارات بمركز الحامول وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15424 مركز الحامول.

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وتم ضبط 1 طن بن معبأ في شكائر دقيق بلدي مدعم ونخالة في أحد مصانع البن بمدينة الحامول قبل إعادة تعبئتها وطرحها للأسواق للمواطنين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15907 مركز الحامول.

كما تم ضبط 16557 عبوة دواء بمخزن غير مرخص لقيام صاحبة والمسئول عن إدارته بتخزين وحجب كميات من الأدوية لاحتكارها وحجبها عن التداول بمدينة كفر الشيخ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8066 جنح قسم أول كفر الشيخ.

كان أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض لافتا إلى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ هيئة سلامة الدواء بكفر الشيخ أسمدة زراعية مدعمة سكر مجهول المصدر مركز الحامول

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