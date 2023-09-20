الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار استقبال الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن استمرار استقبال الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة حلوان للعام الجامعى الجديد 2023 - 2024، لإجراء الكشف الطبي لهم مع تقسيم أيام للطلاب وأخرى للطالبات منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب.

منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبى خلال جدول زمنى

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبى خلال جدول زمنى محدد لاستقبال الطلاب وذلك عقب تحديد موعد الكشف الطبي على الموقع المخصص لذلك، لتجنب الزحام والتكدس.

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه يتم  إجراء الكشف الطبي على الطلاب لمعرفة حالتهم الصحية المختلفة، لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، وإنشاء ملف صحي لكل طالب، وذلك في إطار سعي جامعة حلوان إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها الطلاب.

وشدد الدكتور قنديل بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم، ونوه على أهمية الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

وأعلنت الجامعة عن فتح التسجيل للكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:
http://mede.helwan.edu.eg

كما أعلنت الادارة الطبية مسبقا ان ايام الأحد، الثلاثاء، الخميس للطالبات، وأيام الاثنين، الاربعاء للطلاب، وانه يتم  إجراء الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي، ويشمل الكشف الطبى تخصصات "الباطنة، الجلدية، الرمد، الأسنان، وكذلك الكشف عن الإعاقات الذهنية والبدنية"  لتحويلها إلى لجنة طبية مختصة بهذه الحالات.

وتم التنبيه على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة مطبوعة من الموقع الالكترني بها كود الطالب حتى يتسنى لنا التأكد من شخصه.

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وأعلنت جامعة حلوان أنها تقوم بإجراء إعادة جدولة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الذين تم حجز مواعيد لهم في أكتوبر ونوفمبر، وتحديد مواعيد جديدة للكشف الطبي خلال شهر سبتمبر لكى يتثنى على الطالب استكمال التقديم للكلية المرشح لها، وحتى يتسنى الكشف على أكبر عدد من الطلبة والطالبات في اليوم الواحد حتي 3500 طالب او طالبه في الأيام المخصصة  لكل فئه.

وتهيب الإدارة الطبية التأكيد على حضور الطالب/ الطالبة في اليوم المحدد للكشف والتأكد من وجود البار كود على استمارة التعريف الخاصة بالكشف الطبي، وفي نهاية اليوم سوف تظهر للطالب نتيجه الكشف الطبي برسالة على الموقع، فى حال أن الاستمارة التي حضر بها للكشف سليمه ومستوفية بالتاريخ الصحيح والباركود.

وتتم إجراءات الكشف الطبي للطلاب بجهود كبيرة، تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فريق الإدارة الطبية تحت إشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجى، وفي ظل متابعة مستمرة للأستاذ محمد ناصر أمين عام جامعة حلوان والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

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