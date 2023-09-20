تفاصيل منظومة زراعية جديدة تضمن مكسب الفلاح دائمًا (فيديو)

تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تضمن مكسب الفلاح دائمًا.

وقال القرش، خلال لقائه مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن الزراعة التعاقدية تعني إيجاد آلية تربط بين طرف المنتج والطرف الآخر مثل: التاجر أو الحلقة الوسيطة التي تأخذ الإنتاج.

الزراعة التعاقدية تضمن مكسب الفلاح دائمًا

وأكد القرش أن الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير بمنظومة الزراعة التعاقدية، والتي أصبحت تطبق على جزء كبير للغاية من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم إنشاء مركز الزراعة التعاقدية لضمان التزام الطرف المنتج والطرف الآخر، مؤكداً أن منظومة الزراعة التعاقدية تضمن مكسب الفلاح دائمًا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت تطبق على جزء كبير من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للفلاحين، مثل: القمح والذرة وعباد الشمس والبنجر والقصب.