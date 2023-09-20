الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عز الدين سيد لـ"الشاهد": طُلب منى مهمة انتحارية نسبة النجاح بها لا شيء

المهندس عز الدين
المهندس عز الدين سيد

قال المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، إنه، تم تدريب أفراد من سلاح المهندسين في الشرقية وترعة الإسماعيلية على نصب الكباري، لذا التجهيزات التي تمت قبل حرب أكتوبر كانت عظيمة للغاية.

 

وأكد المهندس عز الدين سيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه في يوم ١٠ أكتوبر  جاءنا استدعاء لدار سلاح المهندسين في العباسية، معبراً:" قمت بتسليم نفسي فور الاستدعاء، وكنا لا نعلم أسباب هذا الاستدعاء على الإطلاق، وفي اليوم الثاني تم إخبارنا أننا سوف نقوم بعمل مهمة انتحارية نسبة النجاح بها لا شيء،  وسوف يأخذ كل شخص منا سيارة لإنهاء كافة متعلقاته في الهيئة المدنية، وبالفعل ذهبت إلى منزلي لأودعهم وسلمت على خطيبتي وأخبرت أخي عن كل ما أملك في البنك، وكانت هذه الزيارة بمثابة زيارة وداع".


وتابع:" كانت المهمة عبارة عن ردم ثغرة في قناة السويس من أجل العبور من فوقها، وكان دوري مرافقة المعدات أثناء ردم هذه الثغرة، وفي تمام الساعة الثانية ليلاً تم إخبارنا أن هذه العملية تم إلغاؤها".

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟        

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عز الدين سيد الشاهد اكسترا نيوز سلاح المهندسين محمد الباز

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