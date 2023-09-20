عز الدين سيد يوضح لـ"الشاهد" كيف أنقذته الحفرة البرميلية من الموت المحقق؟

قال المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، إن كل جندي كان له حفرة برميلية ينزل إليها عند رؤية طيران العدو، مشيرًا إلى أن وسيلة الإنذار للجنود كان يوجد 4 جنود على حدود الكتيبة وكان معهم "رتالة" وهي ترس خشبي يحدث صوتًا عند رؤية طيران العدو ووقتها كل الجنود تنزل تحت الأرض.

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أثناء صيانته للبلدوزر، رفع رأسه فجأة ووجد سحابة سوداء قادمة وشاهد طيار إسرائيلي، وكان قد أدرك لعبة الجيش المصري، وقام بإطفاء محركات طائرته، ونزل بشكل شراعي.

وتابع، أنه نزل للحفرة البرميلية الخاصة به بوجهه، ولم يعرف كيف نزل بها، ولم يفق بعدها إلا عندما سحبه الجنود من البيادة وكانوا يعتقدون أنه توفى، ووجد أن البلدوزر قد تم تدميره والطقم المرافق له توفي 3 أرباعه وقاموا بدفنهم وعاد بباقي الفرقة للورشة.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.