الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند بثنائية فى دورى أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بارك دو برانس”، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023 - 2024.

التهديد الأول جاء من طرف الفريق الألماني عن طريق دونيل مالين الذي انفرد بمرمى دوناروما، لكن الحارس الإيطالي تصدى لتسديدته في الدقيقة 14.

وأطلق فيتينيا تسديدة رائعة في الدقيقة 19، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى دورتموند.

وفي الدقيقة 39، تلقى ديمبيلي تمريرة من أشرف حكيمي داخل منطقة جزاء دورتموند، ليطلق تسديد قوية تصدى لها كوبيل حارس الفريق الألماني ببراعة.

وتمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الأول للباريسيين في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وأكد المغربي أشرف حكيمي انتصار باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد مراوغته ماتس هوملز ببراعة.

وسجل جونكالو راموس هدفًا لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 96، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 3 نقاط في المركز الأول بالمجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد بوروسيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

 

باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند دوري ابطال اوروبا حكيمي مبابي

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