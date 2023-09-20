عز الدين سيد يكشف لـ"الشاهد" جهود المصريين فى إغلاق فتحات قناة السويس الانفجارية

قال المهندس عزالدين سيد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه تم عمل رصد لجميع الفتحات التي كانت موجودة على القناة، وهذه الفتحات كانت على مستوى متر ونصف تحت سطح المياه، ولهذا قبل الحرب تم رصد هذه الفتحات جميعها وتسجيل مستوى الإحداث بها.

انتصار أكتوبر المجيد

وأكد المهندس عز الدين سيد، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه قبل الحرب بيومين اتجه عدد من الجنود المتخصصين إلى هذه الفتحات لإغلاقها بخلطة خاصة تم عمل الكثير من التجارب المسبقة عليها من قبل في المعامل المركزية للقوات المسلحة.

وتابع: "يُقال أن السادات قال لـ جولدا مائير إنها سبب انتصاره في حرب أكتوبر، وذلك لأن اليهود عندما جاءوا لعمل خط بارليف كانوا يريدون عمله على بعد 2 كيلو من القناة، ولكنها رفضت ذلك وأخبرتهم بضرورة عمله على حافة القناة، لذا هذا القرار جعل القوات المسلحة تتخلص من الساتر الترابي سريعًا بواسطة طلمبات المياه".

الشاهد الموسم الثالث

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.