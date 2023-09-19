ما هو رد الفعل الأرميني تجاه العملية العسكرية الأذرية؟.. باحث سياسي يجيب

أوضح ريتشارد جيراجوسيان، الباحث السياسي، رد الفعل الأرميني تجاه العملية العسكرية الأذرية، قائلاً: "نحن نتمنى ألا تندلع أية حروب".

وأضاف جيراجوسيان خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آيه لطفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أذربيجان قد شنّت هذه الحرب في 2020 ، أي من أربعة أعوام، لافتاً إلى أنها تنوي الآن أن تستخدم مرة أخرى القوى العسكرية، بدلاً من القنوات الدبلوماسية.

رد فعل المجتمع الدولي

وتابع: "لدينا عمليات وقف اطلاق من النار، ولدينا خطوط هشة من الاتصالات الدبلوماسية، ولا يوجد أي داعي للعمليات العسكرية في هذا الشأن".

وأشار إلى أنه من المتوقع من المجتمع الدولي أن يمارس ضغطًا ضد أذربيجان لوقف هذه العمليات العسكرية، وبدء الانخراط في القنوات الدبلوماسية لتحقيق السلم والأمن للشعب الأرميني في كاراباخ.