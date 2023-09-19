فايزة هنداوى: "فوى فوى فوى" مؤهل لتمثيل مصر بالأوسكار

قالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي، إنه تم ترشيح فيلم "فوي فوي فوي" لتمثيل مصر في الأوسكار.

تمثيل مصر بالأوسكار



وأكدت "هنداوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفترة الماضية كانت الأفلام المعروضة دون المستوى الذي يليق بأن تمثل مصر في الأوسكار، ولهذا كانت هناك رغبة في عدم الترشيح المصري هذا العام، ولكن جاء فيلم "فوي فوي فوي" وغير هذا الاتجاه بصورة كلية.

وتابعت: "هذا الفيلم به الكثير من عناصر القوة والتماسك، لذا كان هناك تأييد كبير من الجميع على أن يكون هذا الفيلم ممثلًا لمصر على الأوسكار".

“فوي فوي فوي”

من ناحية أخرى، يعرض فيلم "فوي فوي فوي" حاليًا في دور عرض السينمائية، وهو من بطولة: محمد فراج، وبيومي فؤاد، نيللي كريم، طه دسوقي، حنان يوسف، أمجد الحجار، بسنت شوقي، محمد عبدالعظيم، وآخرين، تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.