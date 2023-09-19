الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«ماستر جروب» تستعد لتسليم المرحلة الأولى من «ذا سيتى»

محمد لاشين
محمد لاشين

أكد محمد لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة «ماستر جروب»، أن استراتيجية الشركة تعتمد على مجموعة واضحة من القيم، تتمثل فى المصداقية والالتزام مع عملائها وتوفير جميع احتياجاتهم فى مشروعاتها الحالية والمستقبلية وتنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات وفقًا للخطة الموضوعة والمتفق عليها مع العملاء فى المواعيد المحددة لذلك. 

وأشار، خلال جولة لمشروع «ذا سيتى»، للاطلاع على أحدث التطورات الخاصة بحجم الإنجاز للمشروع ورصد هذا التطور من أرض الواقع، إلى أن حجم الإنشاءات الخاصة بالمشروع يسير بمعدلات جيدة، وفقًا للجداول الزمنية للتنفيذ، والمتفق عليها مع شركة العاصمة الإدارية، ليصل المشروع إلى معدلات بناء قياسية، حيث بلغ إجمالى الإنشاءات للمرحلة الأولى أكثر من ٧٥٪، بالإضافة إلى العمل فى المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع، ليصل إجمالى معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل لنحو ٥٥٪ بمساحة ٥٤ فدانًا، مشيدًا بدور شركة العاصمة وتعاملها مع هذا المشروع القومى العملاق بإدراك شديد لأهمية إنجازه بأسرع وقت، ووفقًا لأعلى المعايير من خلال عدد من التيسيرات والإجراءات التى تتخذها مؤخرًا من أجل إنجاز المشروعات وتسليمها للعملاء وفقًا لكافة المعايير العالمية فى إنشاء مدن ذكية مستدامة والالتزام أيضًا بمعدلات تنفيذ قوية على أرض الواقع لحماية حقوق العملاء.

 

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