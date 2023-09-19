نواصى للتطوير العقارى: «3sides shopping mall» علامة مميزة فى مدينة الشروق

أعلنت شركة «نواصى للتطوير العقارى» عن مشاركتها فى النسخة الـ١٢ من معرض سيتى سكيب مصر ٢٠٢٣ والمقرر انعقاده فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ سبتمبر الجارى. وقال عمرو حسن، رئيس القطاع التجارى بالشركة، إن «نواصى» حققت نجاحًا كبيرًا بطرح مشروعها الأول «٣sides shopping mall» والذى سيكون علامة مميزة فى مدينة الشروق.

وأوضح أن المشروع يخدم حوالى ٦٠٠ ألف نسمة، وتستهدف الشركة تقديم تجربة تسوق فريدة للزائرين من خلال ضم علامات تجارية وترفيهية غير مسبوقة بداخله.

وأشار رئيس القطاع التجارى بالشركة إلى أن نسب الإنشاءات تخطت ٥٠٪ من حجم المشروع وبمعدلات سبقت الجداول الزمنية المعدة للتنفيذ.

ولفت إلى أن مشاركة نواصى للتطوير العقارى فى معرض سيتى سكيب هى الأولى منذ انطلاقها فى السوق العقارية المصرية، حيث تعتزم تقديم العديد من العروض الخاصة ونسب خصم مميزة لزوار المعرض على الوحدات التجارية والإدارية بمشروعها الرائد فى مدينة الشروق.

وأضاف أن الشركة جهزت للمشاركة فى عدة معارض عقارية خارج مصر تقام فى العديد من دول الخليج، وفى مقدمتها «قطر والسعودية والامارات»، وهو ما يأتى ضمن خطة الشركة لدعم تصدير العقار ودعم خطة الدولة فى هذا المجال.

وشدد رئيس القطاع التجارى بشركة نواصى للتطوير العقارى على أن تصدير العقار له دور كبير فى توفير العملة الصعبة فى ظل الظروف الحالية، الأمر الذى دفع الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات لجذب المزيد من العملاء الأجانب لشراء العقارات فى مصر ومن بينها تعديلات قانون الجنسية والسماح بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار. وأشار حسن، إلى حرص «نواصى للتطوير» على التعاقد مع كبرى العلامات التجارية فى جميع المجالات لتلبية احتياجات العملاء والمترددين على المشروع، لافتًا إلى أنها وقعت العديد من العقود مع كبرى العلامات التجارية والتى سيتم الكشف عنها قريبًا.