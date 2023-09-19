وحدات صناعية بـ«طربول» تبدأ من 700 متر.. والاستلام خلال 9 أشهر من التعاقد

- نشارك بثلاثة مشروعات فى «سيتى سكيب».. وننشط فى قطاعات الاستثمار العقارى والأخضر والمقاولات

- «طربول» أول مدينة صناعية ذكية وخضراء.. وحملات ترويجية لجذب المستثمرين

تستعد شركة GV للاستثمارات إطلاق مبادرة جديدة لدعم الصناعة الوطنية فى ظل اهتمام الدولة بزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الاقتصادية.

وقال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة ستعلن خلال مشاركتها فى معرض سيتى سكيب العقارى، عن مبادرة «صنع» لتوفير عدد من المجمعات الصناعية الجاهزة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك ضمن مشروعها الأضخم مدينة «طربول»- أكبر مدينة صناعية مستدامة فى مصر.

وأضاف، لـ«الدستور» فى تصريحات خاصة، أنه جرى تخصيص مساحة تصل إلى نصف مليون متر مربع لإقامة المصانع الجاهزة، على مساحات تتراوح ما بين ٧٠٠ متر وحتى ١١٠٠ متر، حيث سيتم توفير أربعة نماذج تلائم مختلف الصناعات غير الخطرة، منوهًا بأنه تم البدء فى أعمال الإنشاءات بالمنطقة، وسيحصل العميل على مصنعه جاهزًا للتشغيل خلال ٩ أشهر فقط من تاريخ التعاقد.

وتابع أنه سيتم توفير أنظمة سداد ميسرة، بالتعاون مع عدد من البنوك، دون مقدمات وأقساط حتى عشرة أعوام بفائدة بسيطة لا تتجاوز ٥٪.

وقال: «حصلت شركة GV مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية، وذلك على مساحة ٢٦ ألف فدان (١٠٩ ملايين متر مربع) بالظهير الصحراوى لمدينة أطفيح شمال الجيزة، لتستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة».

وأضاف: «كما تحظى المدينة بموقع استراتيجى يقترب مع المحاور الرئيسية فى مناطق الدلتا والصعيد، وتتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة، متوافقة مع تقنيات الجيل الرابع. وتعتبر مجمعًا صناعيًا مبتكَرًا يتضمن مفهومًا جديدًا للتنمية المستدامة، حيث تشتمل على مجمعات صناعية ومراكز تجارية محيطة بمرافق سكنية وترفيهية، وتقدم خدمات اجتماعية متنوعة، تحقق توازنًا مثاليًا بين الأعمال والحياة اليومية».

ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية للمدينة نحو نصف تريليون جنيه، وستسهم فى توفير نحو ٧٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة.

وأكد «حمودة» أن «طربول» نموذج للمدن الذكية والخضراء، التى تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن المدينة سيكون لها دور بالغ الأهمية فى تحقيق النهضة الصناعية، وإيجاد فرص عمل لكثير من الشباب، فضلًا عن المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وخفض فاتورة الواردات.

وأوضح أن المدينة ستضم نحو ١٢ محورًا صناعيًا، منها وادى تكنولوجيا ومناطق للصناعات الـغذائية وصناعات السيارات الكهربائية ومنطقة للصناعات الطبية والملابس الجاهزة والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والبلاستيك وغيرها.

وأشار إلى أنه جرى وضع خطة متكاملة للترويج للمدينة فى العديد من الدول والمعارض الخارجية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه قام بزيارات ترويجية لدولتى سنغافورة وروسيا وكانت إيجابية جدًا وتوصلنا لاتفاقيات مبدئية.

ووقعت «GV»، فى مارس الماضى، اتفاقية مع شركة طاقة عربية لتدشين شركة «طربول إنفرا» لتكون مسئولة عن توفير المرافق الكاملة للمدينة، ومن ضمنها الكهرباء والمياه والغاز، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع كونها مركزًا صناعيًا رئيسيًا للمصنعين والمستثمرين الدوليين، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمى.

وعن مشاركته فى معرض سيتى سكيب مصر قال: «يعد من أهم المعارض السنوية التى تقام فى مصر، ويحظى دائمًا بمشاركة كبرى الشركات العقارية لعرض مشروعاتهم بتسهيلات ومزايا حصرية لعملاء سيتى سكيب، كما أن المعرض يلقى قبولًا جماهيريًا واسعًا، بما يسمح للشركات بتحقيق مبيعات جيدة للغاية».

وتابع أن الشركة تشارك خلال المعرض بثلاثة مشروعات رئيسية هى مدينة طربول ووايت ساند الساحل الشمالى ومشروع جديد سيتم الكشف عنه.

وأشار «حمودة» إلى أن الوضع الاقتصادى الاستثنائى، الذى تمر به البلاد فى ظل ارتفاع مستويات التضخم، محليًا وعالميًا، وتبعيات ذلك على السوق العقارية من ارتفاعات فى تكاليف التنفيذ، إلا أنه رغم كل ما سبق فإن السوق العقارية تمتلك القوة لمواجهة التحديات، وتحقيق نجاحات ملحوظة، وظهر هذا جليًا من خلال ما حققته الشركات من مبيعات مرتفعة خلال هـذا العام، مقارنة بما تحقق العام الماضى.