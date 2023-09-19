«تطوير مصر» تحقق أعلى مبيعات فى تاريخها بـ12 مليار جنيه خلال 7 أشهر

- تنجح فى خططها الخاصة بالتوسعات الخارجية والتسليمات والتشغيلات فى مشروعاتها المختلفة

- 18 مليار جنيه المبيعات المستهدفة للشركة خلال العام الحالى

أعلنت شركة تطوير مصر، إحدى شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر، عن تحقيق أعلى رقم للمبيعات فى تاريخها خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بقيمة ١٢ مليار جنيه، إضافة إلى إعلانها عن تنفيذ خطتها الخاصة بالتوسعات الخارجية ونجاحها فى تحقيق مستهدفات التسليمات والتشغيلات فى مشروعاتها المختلفة.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: «بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التى ألقت بظلالها على جميع القطاعات الحيوية، ومن ضمنها القطاع العقارى المصرى، نجحت (تطوير مصر) فى تحقيق ١٢ مليار جنيه مصرى خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، مقابل ٣.١ مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو ٤٠٠٪، لتصبح أعلى مبيعات تسجلها فى تاريخها عن نفس الفترة، كما رفعت مستهدفاتها البيعية هذا العام من ١٥ مليار جنيه مصرى إلى ١٨ مليار جنيه مصرى».

وأكد «شلبى» أن «الشركة مستمرة فى البحث عن فرص استثمارية جديدة تسهم فى تحقيق رؤیتنا الطموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة، بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطنى ورواد مشروعاتنا والمناطق المجاورة».

وعلى مستوى التوسعات المحلية، نجحت «تطوير مصر» فى إطلاق سادس مشروع لها، وهو ثالث مشروع بمنطقة الساحل الشمالى باسم «سولت»، ويقع فى الكيلو ١٨٥ على طريق الإسكندرية مطروح على مساحة ٣٠٠ فدان، ويقدم وحدات متنوعة ما بين الشاليهات وفيلات منفصلة وتاون وتوين هاوس بمساحات مختلفة تبدأ من ٩٥ مترًا مربعًا، حتى ٣٥٠ مترًا مربعًا، ويضمن المخطط العام للمشروع إطلالة مباشرة لمعظم وحداته على مكون مائى، سواء البحر أو اللاجون.

وفيما يتعلق بتسليمات الشركة، نجحت «تطوير مصر» حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٣ فى تجهيز ٢٦٠٠ وحدة للتسليم فى مشروعاتها المختلفة، ومن المستهدف أن يصل إجمالى عدد الوحدات المسلمة إلى ٣٦٠٠ وحدة بحلول نهاية هذا العام.

وأعلنت الشركة موخرًا عن تسليم ١٢٠ وحدة على البحر مباشرة بمشروع «دى باى» الساحل الشمالى بعد عامين فقط من إطلاق المشروع، إلى جانب تهيئة المرحلة الأولى من شاطئ البحر بطول ٣٢٠ مترًا مربعًا وتشغيل بحيرتين بالمشروع على مساحة إجمالية ٢٦٠٠ متر مسطح لتتيح لكل الوحدات الاستمتاع بإطلالة على المياه، ويأتى ذلك تكليلًا لنجاح خطة إدارة «تطوير مصر» فى ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة؛ لزيادة معدلات التسليم وبأعلى مستويات الجودة.

كما أقامت شراكات مع كبرى الشركات فى مجالات الضيافة والتمويل الاستهلاكى والأثاث لتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للتيسير على العملاء فى الانتقال للإقامة بمشروع «دى باى» والاستمتاع طوال موسم الصيف. بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رياضية تحت اسم «SportsSociety» والتى تتضمن معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية تناسب مختلف الأعمار، تقام بالتعاون مع مدربين محترفين عالميين بمختلف الألعاب الرياضية، تحت إدارة شركة «Dynamo SportsManagement»..

على صعيد آخر، تمكنت الشركة من إطلاق المرحلة الثانية من «الكريستال لاجون» فى مشروع «فوكا باى» خلال موسم الصيف، نجحت مشروعات «تطوير مصر» فى الساحل الشمالى فى أن تصبح واجهة مفضلة للعديد من رواد الساحل خلال موسم الصيف، بفضل ما توفره من وحدات سكنية متنوعة فى التصميمات والمساحات لتلبى مختلف الأذواق، وأيضا توفير بدائل فرش هذه الوحدات مع توفير خدمات متكاملة من صيانة وأمن ونظافة، إضافة إلى توفير خدمات الضيافة الفندقية، ما يعكس استراتيجية الشركة المتعلقة بتقديم قيمة مضافة لعملائها وتوفير مزيج متميز يجمع بين الاستمتاع بالمناخ المعتدل والشاطئ والبحيرات والأنشطة الرياضية طوال النهار، وحضور الحفلات والعروض الموسيقية المسائية.

فى سياق متصل، شاركت «تطوير مصر» بمعرض سيتى سكيب جلوبال المقام فى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من ١٠- ١٣ سبتمبر الجارى، وتأتى مشاركتها فى المعرض فى ضوء دعم رؤيتها الخاصة بتصدير العقار المصرى للخارج واستراتيجيتها للتوسع فى الأسواق الإقليمية من خلال تعزيز شراكاتها مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة فى المنطقة، مثل وزارتى الاستثمار، والشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ومجموعة نايف الراجحى الاستثمارية.

وسبق أن أعلنت «تطوير مصر» فى شهر مارس الماضى عن توقيع الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، مذكرة تفاهم مع فهد بن جمال النعيم، وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار السعودية، وعبدالرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكنى والتطوير العقارى بوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، لبحث فرص الاستثمار العقارى الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقارى، وجاء هذا الإعلان على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPM-أكبر وأشهر معرض عقارى فى العالم.

كما أعلنت «تطوير مصر» فى شهر مايو الماضى عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية- إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة فى مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات، لإنشاء شركة مشتركة فى مجال التطوير العقارى، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية فى المملكة، بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقارية السعودية من خلال خبرات كل من الكيانين، بهدف المساهمة فى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفى إطار سعيها إلى التوسع فى الأسواق الإقليمية، اختارت «تطوير مصر» السعودية لتصبح أول خطوة للتوسع لها خارج مصر من خلال الشراكة مع مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية.

وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين فى المجال العقارى، وتماشيًا مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التى تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة، مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات.

وتعمل الشركتان حاليًا على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق الكيان المشترك وطرح أول مشروعاته فى السوق السعودية وبالتحديد فى مدينة الرياض.