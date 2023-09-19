«المطورون العرب القابضة» تسجل أعلى نمو فى مبيعات الشركات العقارية المقيدة بالبورصة

- المبيعات تصل إلى 2.5 مليار جنيه فى النصف الأول من 2023 بنسبة نمو 275%

- أيمن خليفة: نسعى لتطوير محفظة مشروعاتنا خارج مصر.. وندرس فرصًا استثمارية جديدة فى الشرق الأوسط

أعلنت شركة «المطورون العرب القابضة» المسجلة فى البورصة المصرية بكود «ARAB»، عن نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، التى أظهرت تحقيق مؤشرات غير مسبوقة على مستوى كل الأنشطة.

وسجلت «المطورون العرب» أعلى نسبة نمو فى المبيعات بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك أكبر نسبة زيادة سنوية فى صافى الأرباح، بفضل جهود إدارة الشركة فى تقديم منتج عقارى متميز بأنظمة سداد تنافسية ومتنوعة، لاستغلال الإقبال الكبير على الاستثمار العقارى فى مصر خلال الفترة الحالية.

وحققت الشركة مبيعات بلغت ٢.٥ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، مقابل ٨٩٦ مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو ٢٧٥٪، بينما بلغت الإيرادات ٦٨٧ مليون جنيه، مقارنة بـ٤٦٨ مليون جنيه، بنسبة نمو ١٤٧٪.

وسجل مجمل الربح لشركة «المطورون العرب القابضة» نموًا بنسبة ١٣٢٪، ليرتفع من ١٥٤ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، إلى ٢٠٤ ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، بينما زاد صافى الربح من ١٥ إلى ٥٤ مليون جنيه، خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو سنوى ٣٦٢٪، بالتزامن مع زيادة نصيب السهم من الأرباح من ٠.٠١ إلى ٠.٠٤ جنيه.

وبالنسبة للربع الثانى من ٢٠٢٣، حققت «المطورون العرب القابضة» مبيعات بلغت ١.١٦ مليار جنيه، من بيع ٣٦٨ وحدة بإجمالى مساحة نحو ٥٧ ألف متر مربع، مقابل مبيعات بلغت ٥٨١ مليون جنيه، من بيع ٢٧٧ وحدة بإجمالى مساحة ٤٨ ألف متر خلال الفترة المماثلة من ٢٠٢٢.

ونجحت الشركة فى تسليم ٢٠٧ وحدات بإجمالى مساحة نحو ٣٦ ألف متر مربع، مقارنة بـ١٦٥ وحدة بإجمالى مساحة نحو ٣١ ألف متر مربع، ما انعكس على نمو معظم معدلات أداء النشاط.

وقال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة «المطورون العرب القابضة»، إن الأداء التشغيلى والمالى القوى للشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، يشير إلى نجاح استراتيجية الإدارة فى أن تستمر «المطورون العرب القابضة» أحد أهم الرواد فى القطاع العقارى المصرى، من خلال تطوير المشروعات القائمة لتسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء القائمين، وتوفير كل الخدمات لتحسين تجربة العميل مع الشركة، ما ينعكس بالإيجاب على نمو المبيعات المستقبلية.

وأضاف «خليفة»: «كما نعمل فى الوقت نفسه على دراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم العائد للمساهمين، وتلبية احتياجات السوق من المشروعات بكل أنواعها، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية».

وكشف الرئيس التنفيذى لـ«المطورون العرب القابضة» عن عزم الشركة تطوير محفظة مشروعاتها خارج مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى السعى للمضى قدمًا فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع «أغادير»، واستكمال مراحل مشروع «البحر الميت»، بالإضافة إلى دراسة عدة فرص استثمارية جديدة فى منطقة الشرق الأوسط، مع الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تتواءم معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية مع الأولوية البيئية والمناخية.

وبلغ إجمالى رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «المطورون العرب القابضة» ٧٧٢.٤ مليون جنيه فى ١٠ أغسطس لعام ٢٠٢٣، موزعًا على ١.٣ مليار سهم، بقيمة اسمية ٠.٦ جنيه للسهم الواحد، بينما بلغ مجموع حقوق الملكية للمجموعة فى ٣٠ يونيو لعام ٢٠٢٣ ما قيمته ١.٢٤ مليار جنيه، بقيمة دفترية للسهم ٠.٩٦ جنيه.