مع السيسى.. شباب 42 حزبًا ومؤسسات أهلية تناشد الرئيس الترشح لولاية جديدة

أعلنت أمانات شباب تحالف الأحزاب المصرية المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا، واتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة المقبلة، من منطلق استمرار البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التى آمنت بأن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وعملت وما زالت على تأهيلهم وتمكينهم فأصبحوا شركاء فى دوائر صنع القرار، وهى إنجازات يشهد لها القاصى والدانى رغم التحديات والصعاب التى تواجه العالم، وما نتجت عنها من مصاعب ومتاعب على اقتصادات كل الدول.

إرادة جيل: القيادة الحكيمة أرست دعائم الاستقرار

قال أحمد نصار، أمين شباب حزب إرادة جيل، إن مصر تواجه تحديات كثيرة، لكن بفضل القيادة الحكيمة لم ولن تنهار كما انهارت دول أخرى، وإن الرئيس واجه العديد من الضغوط من الجماعة الإرهابية؛ إلا أنه لم يتراجع عن إنقاذ مصر من يد الإرهاب والتطرف.

وأكد أن شباب حزب إرادة جيل، بالإجماع، يؤيدون ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية أخرى، ويدعمون ذلك بكل فخر وعزة.

الحركة الوطنية:الشباب شريك أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة

أكد أحمد نشأت، أمين عام شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الشباب شريك أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة، ويجب أن نستمر فى عملية التنمية ونقف جنبًا إلى جنب مع قيادتنا فى مواجهة التحديات، ونثق أن المستقبل سيكون كما نأمل لبلدنا الحبيب مصر.

وأضاف: دائمًا ما أضع أمام عينى ما قاله الرئيس لشباب مصر والعالم فى أحد منتديات شباب العالم فى شرم الشيخ» «آمنوا بالحلم يتحقق ولو بعد حين، فالأحلام لا تسقط بالتقادم».

المصريين الأحرار:التصدى لأى محاولة لبث الإحباط.. ودعمنا هدفه استمرار الإنجازات

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار فى مركز بدر بمحافظة البحيرة، بقيادة ياسر خاطر، أمين المركز وعضو الهيئة العليا للحزب، لقاءات موسعة مع القيادات التنفيذية والشعبية داخل مركز بدر والقرى المجاورة؛ للانضمام للحملة الشعبية للحزب لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة. وركزت اللقاءات على شرح الإنجازات التى تحققت للمواطنين، والتأكيد على أهمية المشاركة فى الانتخابات المقبلة.

وشدد «خاطر» على ضرورة التلاحم مع المواطنين فى الشارع، خاصة الشباب والاستجابة لمطالبهم وتوعيتهم بالإنجازات التى شهدتها مصر فى فترة رئاسة الرئيس السيسى، والتصدى للأفراد الذين يحاولون بث ونشر الإحباط.

فيما ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصرى فى مستقبل أفضل فى مختلف المجالات، منها البنية التحتية والصحة والصناعة والزراعة والطاقة، وهذه الإنجازات تعكس رؤية واستراتيجية بناء دولة قوية، وتلبى احتياجات شعبها. وتقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى يضم فى عضويته مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر، و٣٠ اتحادًا نوعيًا مرکزيًا، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى على دعمه ورعايته ومساندته العمل الأهلى، بدءًا من استجابته مطلب مؤسسات العمل الأهلى بوقف العمل بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٧٠ لسنة ٢٠١٧ وتوجهات للحكومة بفتح حوار مجتمعى، الذى أسفر عن صدور قانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ قانون تنظيم العمل الأهلى، والذى يتوافق مع المادة ٧٥ من دستور مصر. وأوضح الاتحاد، فى بيان له، أنه استمرارًا لدعم الرئيس العمل الأهلى فقد أصدر توجيهاته باعتبار ٢٠٢٢ عام منظمات المجتمع المدنى، الذى أسفر عن ميلاد كيان جديد وهو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمناسبة الاستحقاق الدستورى لانتخابات رئاسة الجمهورية.

الأحرار: ولاية جديدة لمصر المتقدمة ومستقبل مشرق

أكد شادى عبدالسلام، أمين شباب الجمهورية بحزب الأحرار، دعم وتأييد شباب الأحرار للرئيس السيسى لتولى فترة رئاسية جديدة. وأضاف أن الدعم هدفه دعم الاستقرار والحفاظ على الوطن ودفع عجلة التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد منذ تولى الرئيس السيسى الحكم بعد غلقه ملف الإرهاب الأسود. وأوضح أمين الشباب بالحزب أن دعم الرئيس هدفه ضمان استمرار الرئيس قائدًا لقاطرة التنمية والبناء لتشييد الجمهورية الجديدة، من خلال فترة رئاسية جديدة من أجل استكمال ما حلمنا به ليكون حقيقة من أجل مصر قوية، مصر بناءة، مصر متقدمة، مصر مزدهرة، من أجل مستقبل مضىء وواقع مشرق يتجسد يومًا بعد يوم.

واختتم: «ندعم مساندة الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال النهضة الصناعية والزراعية والاقتصادية والبنية التحتية والأمن والأمان؛ بقيادة جيش قوى دحر الإرهاب واقتلعه من جذوره».

مصر القومى: نجح فى تطوير أركان الدولة

قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومى، إن الرئيس نجح فى بناء وتطوير جميع أركان وأجهزة الدولة؛ بالتوازى مع شن حرب على الإرهاب الغاشم داخل الدولة وخارجها والقضاء على هذا السرطان، وهذا إنجاز عظيم يضاف إلى تاريخ الرئيس، ومن هذا المنطلق فإن الحزب وقياداته يقفان على قلب رجل واحد فى الانتخابات المقبلة لدعم الرئيس السيسى.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسى للحزب فى حالة انعقاد دائمة لمتابعة المؤتمرات والفعاليات التى ينظمها على مستوى الجمهورية، من أجل توعية المجتمع بالإنجازات التى تحققت وشرح ملابسات ومستجدات الأوضاع العالمية من حروب وأوبئة عرقلت استكمال المسيرة.