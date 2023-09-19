رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج: لقاءات مع الجاليات المصرية لعرض إنجازات السيسى

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد شباب المصريين فى الخارج، إن الاتحاد أعد خطة للتواصل مع الجاليات المصرية فى جميع دول العالم، وعقد لقاءات لعرض إنجازات الرئيس السيسى فى الفترة الماضية، وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالحه لاستكمال مشوار النجاحات.

■ ما خطتك لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة؟

- بحكم رئاستى اتحاد شباب المصريين فى الخارج، هناك خطة موضوعة للتواصل مع الجاليات المصرية فى جميع دول العالم، وعقد لقاءات لعرض إنجازات الرئيس فى الفترة الماضية، وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس لاستكمال مشوار الإنجازات.

وفترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى من ٢٠١٤ وحتى الآن، هى الفترة التى شهدت عظيم الاهتمام بالمصريين فى الخارج وتلبية طلباتهم، وشرفت بتولى الحملة الانتخابية للرئيس فى الخارج فى انتخابات ٢٠١٤. وعلى الصعيد الداخلى، أنا مستمر كأحد أعضاء حزب «مستقبل وطن»، فى عقد لقاءات مع الشباب المصرى فى التجمعات المختلفة، لشرح ما تم من إنجازات فى الفترة الماضية، رغم صعوبة الظروف والأزمات الإقليمية والدولية.

■ ما الأولويات على أجندة الرئيس السيسى فى الولاية المقبلة؟

- أولويات الرئيس السيسى فى الولاية الجديدة ثابتة، لم ولن تتغير، وهى مصلحة المواطن المصرى ووضع مصر فى موقعها الذى تستحقه بين الدول، واستكمال المشروعات الموجهة لتحديث قرى مصر مثل «حياة كريمة»، وكذلك الدفع بعجلة الصناعة المصرية، واستمرار دعم المشروعات التى تحقق الأمن الاقتصادى والغذائى للمواطن.

وكذلك التركيز على رفع جودة التعليم، واستكمال الرعاية الصحية المتميزة باستكمال مشروع التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات.

■ بعض أحزاب المعارضة يشترط ضمانات للمشاركة فى الانتخابات.. كيف رأيت ذلك؟

- من حق الأحزاب الحصول على ضمانات، ولكن لا يحق لها أن تشترط ضمانات للمشاركة، فالمشاركة واجب وطنى لا يحق لأحد المساومة عليه، فكلنا أبناء هذا الوطن. وفى وقت الاصطفاف يجب أن نكون كلنا جنودًا لحماية الوطن، أما وضع الشروط فى أوقات الأزمات فهو أمر لا يليق بأحزاب وطنية، خاصة أن العالم كله شهد بشفافية الدولة فى الاستحقاقات الدستورية الماضية، فلا مبرر لوضع شروط للمشاركة.

وهناك تأكيد على صدق الرغبة فى تحقيق انتخابات تناسب مكانة الدولة المصرية، والرئيس استجاب لتوصية الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.

■ كيف ترى المناخ السياسى فى مصر بشكل عام؟

- لم أرَ خلال ممارستى السياسية منذ أكثر من عشرين عامًا مناخًا صالحًا للعمل السياسى مثل الآن، ولم أرَ هذا التناغم والانسجام بين الأحزاب السياسية المختلفة والأيديولوجيات مثل هذه الفترة، وشعار الجميع إعلاء مصلحة الوطن.

■ ما رؤيتك لإنجازات الرئيس السيسى فى مجال الرياضة والشباب؟

- الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية بالدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتى تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأوليمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة، بما يليق باسم مصر فى الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما حققت الدولة فى عهد الرئيس السيسى إنجازات كبيرة فى ملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات، خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أنهت تطوير ١٠٠٣ مراكز شباب. وبخصوص المشروعات الإنشائية، نجحت الدولة فى إنجاز ٤٠٥٠ ملعبًا خماسيًا وقانونيًا، وإنشاء وتطوير ٨ مدن شبابية، وإنشاء وتطوير ٣٠ من مراكز الابتكار الشبابى والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وإنشاء ٢٥٣ مركز شباب، وإنشاء وتطوير ٩٦ حمام سباحة، وإنشاء وتطوير ١٧ صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير ١٤ استادًا رياضيًا، وإنشاء وتطوير ١٣ ناديًا رياضيًا، وإنشاء وتطوير وحدتين للطب الرياضى، و٤ أندية متحدى الإعاقة، وهناك أهمية كبيرة لمثل هذه المشروعات لخدمة الرياضة والشباب المصرى.

■ كيف ترى دعوات البعض لعودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى مرة أخرى؟

- مَن أفسد لا تنتظر منه الإصلاح، وأنا ضد أى عودة لمن تلوثت يداه بدماء المصريين، ولا لمن استعان بقوى خارجية ودول متربصة بمصر ليحقق مصالح جماعته على حساب الدولة والشعب.