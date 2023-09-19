كشف إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ميلان الإيطالي، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وميلان في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “سان سيرو” معقل الفريق الإيطالي

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - سفين بوتمان - دان بيرن

خط الوسط: برونو جيماريش - ساين لونجستاف - ساندرو تونالي

خط الهجوم: جاكوب ميرفي - أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك

ويجلس الباراجواياني ميجيل ألميرون على مقاعد البدلاء.