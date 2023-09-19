150 تذكرة مجانية لجماهير بلدية المحلة أمام المقاولون

زفّ مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، بقيادة مصطفى الشامي بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة الغد بالدوري الممتاز.

وقال بلدية المحلة، في بيان عبر حسابه الرسمي على مواقع “فيسوك”: "نادي بلدية المحلة يعلن عن توفير 150 تذكرة مجانية لجماهيره من أجل حضور المباراة الافتتاحية غدًا أمام فريق المقاولون العرب".

أضاف بلدية المحلة: "يتم توفير التذاكر اليوم الساعة التاسعة مساء بجوار بوابة النادي الرئيسية".

وأشار النادي إلى أنه يجب إحضار الـ(Fan ID)الخاص بك لاستلام التذكرة، حيث سيتم يتم ربط التذكرة بالـ (Fan ID) لحظة دخول المشجع ملعب المباراة غدًا.

بلدية المحلة يعلن عن توفير 150 تذكرة للجماهير

موعد مباراة بلدية المحلة أمام المقاولون بالدوري

ويستهل بلدية المحلة عودته مجددا بين الكبار عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب، في تمام السابعة مساء غدٍ على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب بالدوري

تنقل مباراة بلدية المحلة مع المقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لمباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).